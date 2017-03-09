朝馬兩國互禁對方公民離境，符合國際法嗎？

北韓大使遭到馬來西亞驅逐出境。（AFP）

朝鮮和馬來西亞的外交戰正在升級。7日上午11點左右，朝鮮外務省儀禮局發佈通告，宣佈將暫時禁止朝鮮境內的馬來西亞公民出境。

根據朝中社的報導，朝鮮方面做出這一決定，「直到在馬發生的案子公正解決」。儀禮局還表示，「希望馬來西亞駐朝大使館和外交部從珍惜和發展雙邊關係的善意立場出發，儘快公正解決上述案子」。

不到半個小時後，馬來西亞迅速做出了針鋒相對的回應。馬來西亞副總理紮希德宣佈，從即日起禁止朝鮮駐馬來西亞大使館官員離境！

隨後，馬來西亞總理納吉布發表聲明說，馬來西亞政府已經指示警方「阻止所有在馬來西亞的朝鮮公民離境，直至所有在朝鮮的馬來西亞公民的安全得到確認」。儘管雙方受影響的人並不多，其中在朝的馬來西亞公民有11人，在馬的朝鮮公民約1000人。

但像朝鮮和馬來西亞這樣互相禁止對方公民離境，還是頭一遭！

什麼原因引起外交風波？

答案就是朝中社報導中所指的「在馬發生的案子」。2月13日，一名朝鮮籍男子在吉隆玻機場遇襲身亡，護照資訊顯示其叫「金哲」。圍繞屍檢、調查等問題，朝馬雙方發生了一系列衝突。

朝鮮駐馬來西亞大使姜哲多次指責馬方故意拖延向朝方移交金哲遺體，並質疑馬來西亞警方的調查，還稱馬來西亞蓄意隱瞞，並受到外國勢力的影響。

馬方則堅稱調查是公平、公正的，要求薑哲尊重馬來西亞的法律，並向薑哲發出照會，要求其針對馬方的攻擊性言論作出書面道歉。馬方則堅稱調查是公平、公正的，要求薑哲尊重馬來西亞的法律，並向薑哲發出照會，要求其針對馬方的攻擊性言論作出書面道歉。但姜哲拒絕出席與馬方的會面，也沒有作出任何形式的道歉。

3月4日下午，馬來西亞外交部向朝鮮使館發送外交照會，宣佈薑哲為「不受歡迎的人」，並要求其48小時內離境。

作為回應，朝鮮外務省一天后也宣佈將馬來西亞駐朝大使穆罕默德列為「不受歡迎的人」，同樣限其48小時內離開朝鮮。

據報導，薑哲在離開吉隆玻國際機場時表示，馬來西亞政府的這一「極端做法」可能會損害兩國40多年的關係。據報導，薑哲在離開吉隆玻國際機場時表示，馬來西亞政府的這一「極端做法」可能會損害兩國40多年的關係。

兩國互逐大使有過先例嗎？

兩國互相驅逐大使，這並非首次發生，但也極少見。最近的一起引發國際關注的互逐大使案例發生在2012年5月底6月初。因針對敘利亞境內一起涉及上百人死亡事件有不同說法，敘利亞和美國、英國等17個國家互相驅逐對方大使。

除了驅逐大使，召回大使、驅逐次一級的外交官，這些外交戰偶爾也會在國際上發生。

比如今年1月初，為抗議韓國民間團體在日本駐釜山總領事館前設立慰安婦少女像，日本政府宣佈召回日本駐韓國大使長嶺安政。

直到現在，長嶺安政都還在日本待著，並沒有收到回韓國的通知。直到現在，長嶺安政都還在日本待著，並沒有收到回韓國的通知。

去年12月底，因指責俄羅斯通過網路干預美國大選，奧巴馬簽署行政令對俄採取一連串措施，包括驅逐35名俄羅斯外交官並關閉紐約和馬里蘭州兩處涉嫌被用於俄羅斯情報活動的設施。

朝鮮和馬來西亞會斷交嗎？

朝馬兩國的外交戰發生到這一步，公眾的關注焦點已經變成：兩國會斷交嗎？

就在昨天（6日），納吉布在參加議會活動時被問及馬朝兩國會否斷絕外交關係，他沒有作出明確回答，而是說了這麼一句話，「我們會一步一步來」。

記者就此事採訪了對相關問題專家：

1。用限制對方國家公民、外交人員離境的方法處理國際衝突，是否符合國際法的相關要求？

根據《維也納公約》的相關規定，外交人員享有豁免權，在沒有任何法律證據的情況下進行扣押是違反國際法的。

對於普通的公民而言，根據國際法相關規定，在有法律證據的前提下，可以對相關人員扣押三次，每次7天，一共是21天。但若超過21天，就必須出示確鑿的法律證據才能正式扣押，沒有任何證據的扣押是非法的。

2。朝馬雙方是否有斷交的可能？

從目前來看，兩國斷交的可能性不是太大。

對朝鮮而言，如果與馬來西亞斷交，可能會引起「多米諾骨」效應。東南亞國家是朝鮮突破外交封鎖和孤立的重要平臺和一環，而馬來西亞作為東盟重要的成員國，在朝鮮外交政策中有重要的地位。如果與其斷交，對朝鮮來說應該是「弊大於利」。

同樣，對馬來西亞而言，目前還沒有必要走到這一步，畢竟還不到這個時候。馬來西亞和朝鮮保持外交關係，會成為它在多邊外交場合中重要的一張牌。

3。兩國關係未來可能會怎樣尋求緩和？

應該是「以時間換空間」吧。隨著時間的推移，這些事件會被人們淡忘，很有可能是這麼一個過程。

當然，也不排除有一些西方國家會參與進來，這樣後續的發展也許會超出兩國可以掌控的範圍。這樣對朝鮮的負面作用會更大。所以朝馬雙方對這個問題都會有一個度，隨著時間的推移，也許會出現一些妥協的空間，這是有待於觀察的。