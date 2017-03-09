為保租客權益 西雅圖擬建租房委員會

西雅圖公寓樓 king5

（編譯Sandy Hu） 西雅圖市政廳正在考慮建立租房委員會，租客們將對此為自己的利益發聲。該委員會由15名志願者組成，將向市政府，市長和城市領導者提供關於經濟適用住房，交通，公共安全和社區規劃等方面的諮詢和指導。

承租人委員會的倡導者說，許多租戶沒有時間、資源或能力出席公開會議和表達他們的意見和建議。舉個例子來說，在環境法律公司工作的Noelle Symanski，他在位於國會山（Capitol Hill）的一棟百年曆史的建築中租了一套售價1100美元的公寓。他表示因為工作時間與市政廳會議有衝突，參加市政廳會議有一定困難。

西雅圖有許多資金用於收集來自公眾的建議和意見。政府僱傭民意代表以便聽取民眾意願，他們代表難民和移民，殘疾人，公園用戶，青年，LGBTQ社區的成員，甚至音樂家，但從來沒有一個城市認可的代表小組專門針對租戶群體。 根據2010年美國人口普查，租房者佔據西雅圖所有房屋居住者的近52％。近年來，隨著數千人湧向城市，公寓建築爆炸式增長，西雅圖成為全國租房者數量增長最快的城市之一。根據Zillow的數據，西雅圖的房租中位數是2,400美元。

3月初，廉租房和社區及財政委員會（Affordable Housing, Neighborhoods & Finance Committee）會議上討論了由委員會成員Tim Burgess，Lisa Herbold和Mike O’Brien發起的承租人委員會提議。委員會預計下週再次提出該項建議。也有團體持有反對意見，例如華盛頓租房協會（Rental Housing Association of Washington）。外部事務總監（External affairs director）Sean Martin稱這個委員會建議書僅僅是一種 「租客的窗簾」，他認為這不會解決更多的問題，例如有助於提高租金的房屋短缺問題。作為代表房東的組織，他們認為，擬議的委員會將使業主更難在城市政府決策中發表意見。