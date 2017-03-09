薩德系統開始部署，中韓關係緊張升級

首批薩德防禦系統裝備運抵韓國(美軍太平洋司令部推特圖片)

在朝鮮發射了至少四枚彈道導彈之後一天內，美國在韓國部署了其終端高空導彈防禦系統薩德（THAAD）的第一部分。朝鮮發射的導彈中有三枚落在日本大陸350公里以內的水域。

去年，華盛頓和首爾同意在朝鮮加速試驗和發展其核彈道導彈計畫的情況下，儘快部署美國的導彈防禦系統。

美國太平洋司令部司令哈裡斯上將在一份聲明中說：「朝鮮繼續挑釁行動，包括昨天發射多枚導彈，這只證明我們去年聯合決定在韓國部署薩德系統是經過深思熟慮的。」

哈裡斯說，星期一（6日）已經部署了薩德系統首批裝備，以兌現聯盟對韓國的承諾，並幫助保衛美國在當地的駐軍、美國的盟國和美國國土。

根據韓國軍方的說法，薩德系統可以在4月份投入運行。像愛國者導彈系統一樣，薩德使用導彈擊落入侵的導彈。薩德是一個48枚導彈發射的移動式彈道發射器，利用強大的雷達和紅外技術攔截200公里範圍內正在下行階段的導彈。

金正恩

在宣佈薩德部署之際，朝鮮官方通訊社朝中社說，領導人金正恩星期一親自監督發射了中程彈道導彈，其中三枚導彈飛行了大約1000公里，落在距日本秋田縣男鹿半島僅不到300-350公里之處。

朝中社說，星期一的導彈發射是一個演習的一部分，以測試針對美國在日本的軍事基地的瞄準能力。平壤在韓國和美國上周開始一年一度的聯合軍事演習時就再次提出其通常會提的威脅，要採取「強烈的報復措施」。

川普表支持

美國總統川普在導彈發射後與韓國代總統黃敎安進行了電話交談，重申美國對其盟國的支持，並據報強調要採取強有力的措施來處理朝鮮繼續違反聯合國安理會決議的做法。

聯合國安理會2006年禁止朝鮮發展核武器和彈道導彈，並在平壤一再違反這些限制的情況下對朝鮮實施了越來越嚴厲的經濟制裁。

安理會將應美國和日本的要求舉行會議，討論朝鮮繼續違反安理會決議的情況。聯合國秘書長安東尼奧•古特雷斯在聲明中還譴責朝鮮最近的彈道導彈試驗，稱其「嚴重破壞區域和平與穩定」。

川普總統早些時候對日本首相安倍晉三重申美國與日本的聯盟，譴責朝鮮的試射是對區域安全的威脅。

安倍在他的住所說，「川普總統告訴我，美國與日本百分之百站在一起，他希望他的話會傳達給日本人民。」

中國的反對

中國對韓國部署薩德系統的強烈反對引發了韓國的擔憂。中國外交部發言人耿爽星期二（6日）說，北京仍然堅決反對薩德的部署。北京稱美國先進的武器系統是不必要和挑釁性的軍事升級，並表示該系統用於跟蹤來襲導彈的強大雷達也對中國構成潛在威脅。

作為對首爾政府決定部署薩德的回應，中國據稱對韓國的一些公司進行報復，並取消韓國藝術家的表演。韓國政府正在考慮向世界貿易組織對中國提出投訴。

在上個月，中國據報拒絕一些韓國航空公司申請加入兩國之間的包機航班，並下令中國旅遊經營者停止提供韓國旅遊，並關閉了近二十二家屬于韓國樂天集團的零售商場。

韓國執政黨表示，將積極考慮中國的行動是否違反了韓中自由貿易協定，同時加緊努力減少韓國工業受到的損害。