別以為自己心中的那把尺一定是直的

人最容易犯的錯誤就是：用自己腦袋中的觀念去解釋別人眼中的事物。

人之所以難溝通，就是因為太過堅持自己的看法。也就是說，我們只想要別人理解，卻沒想過去理解別人，如果別人不同意我們的觀點，就會認為那些人很難相處。

人們經常生氣的原因也在這裡，每個人都相信自己的看法是正確的，如果你沒有以為自己是對的，別人是錯的，他也不會那麼生氣，對嗎？

有對夫妻時常生悶氣，妻子抱怨老公太小氣，一個錢打幾十個結。丈夫則抱怨妻子太過揮霍：「你不該隨便花錢，萬一那天有需要時，就沒錢可用！」妻子卻不以為然：「錢本來就是拿來花的，不然要賺錢做什麼？」其實，他們並沒有誰對誰錯，只是觀點不同罷了。然而如果你的腦袋有個根深柢固的想法，覺得只有自己才是對的，如此一來就沒有轉圜的餘地，許多人際間的衝突與問題也於焉而生。

我們會認為事情「應該怎樣」、「不應該怎樣」，就表示自己早有設定，並認為必須符合這個設定「才對」。我們會用「應該」與「不應該」對待自己，同樣的，我們也會用這樣的思考邏輯對待別人。

我認為我「應該」節儉的同時，也不允許別人浪費；我認為我「不應該」太懶惰的同時，也不允許別人懶惰；我認為我「應該」做那些事，就認為別人「不應該」不去做那些事。

我們生活中的戰爭就是這樣引爆的。感情應該怎樣、金錢應該怎樣、工作應該怎樣、朋友應該怎樣，還有先生不應該怎樣、太太不應該怎樣、小孩不應該怎樣……這就是我們每天面對的戰爭，不是嗎？

簡言之，當你說「你應該怎樣」的時候，你就已經開始想要改變別人；當你說「你不應該怎樣」的時候，你就會很堅持。現在已經不是一個可以討論或溝通的問題，而是你認為「這樣才對」。但是，你的觀點真的正確嗎？

在一場座談會中，已圓寂的聖嚴法師曾問在場聽眾：「這個世界上有所謂的『客觀』嗎？」不少台下聽眾紛紛點頭。不料，大師卻說：「不，這世上並沒有『客觀』。因為所有的『客觀』都是出自我們的『主觀』。」

沒錯，在這個世界上，本來就沒有一個人跟你有相同的背景和經驗，想法、個性和觀點當然也不同，所謂的「客觀」，其實都是出自我們的「主觀」。如果別人跟你觀點一樣，不表示這個觀點是「正確」的，只是表示「觀點相同」；如果雙方的觀點不同，也不表示這個觀點是「錯誤」的，只是表示「觀點不同」。那也是為什麼奧修大師一再提到：「真正的自由是免於任何觀念的自由。」有時候，別人看起來毫無道理可言，只不過是因為與我們觀點不同，或者是看到了我們沒有看到的事。就像螃蟹橫著走，也許牠以為自己走的是直的。

每一個人都是主觀的，不必以為自己心中那把尺一定是直的。