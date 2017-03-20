「大川1536年」 計劃 讓日本木藝走向世界

文 Jian Liu

今年，來自日本福岡縣的大川市傢私舉行了「大川1536年」(OKAWA 1536) 計劃，主要推廣國內木藝，宏揚海外。其中大川的精美木藝-臨時搭建的小巧茶屋「無常庵-OKAWA1536」 (MUJYOAN-OKAWA1536) 在2月9到11日在2017年格萊美大獎 (The Grammy Awards)的禮品廊內舉行展覽，並將平切單板光影燈罩 (Sliced Veneer Lamp) 贈送格萊美參與者 。大川市希望在推廣傳統家具木藝上做出努力，也希望進一步拓寬大川家俱的海外市場。

大川是擁有480多年的家俱製造歷史的木藝城市。起源於1536年，大川匠人Okawa Sashimono 以不用釘子，只用木楔和木材結構組成的家俱製造技術聞名全日本。現在，大川家俱試圖將這項古老的技藝實現在現代的木製藝術品家俱里，並計劃走向海外市場，迎接新的挑戰。因此，大川市發起「OKAWA 1536」的計劃，嘗試推廣更多樣化的大川家具木藝。

這次参展格莱美，大大提升美國市場對他們產品的關注率。通過荷里活的推廣，以及美國媒體和社交媒介相關的討論，大家對大川家俱有進一步的了解。而且，不同商業機構通過這次展覽體驗認識「OKAWA 1536」商品。與此同時，活動更建立了實體客戶體驗的商品平台，讓顧客們能切身處地的感受來自日本的木藝文化的樂趣。「OKAWA 1536」現代日本木藝除了廣泛用於家俱，也可以用於高級酒店，商業辦公樓，會展項目及節日慶典等不同平台上。

更多資訊請遊覽 http://www.okawa1536.com/en/