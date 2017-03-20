【新劇推介】

Iron Fist 鐵拳

類型：科幻冒險片

頻道：Netflix

首播日期：03/17/2017

看過由RZA指導的電影《鐵拳》的觀眾想必對這部同名電視劇也是有所期待的。和電影一樣，《鐵拳》的故事靈感來自漫威同名漫畫原著。劇中主角丹尼•蘭德是一位受訓於神秘城市「昆侖」的武學大師，由芬•瓊斯（Finn Jones）飾演。他從不朽巨龍Shou-Lao身上獲得神力，能夠將真氣凝聚雙拳使其無堅不摧。

【熱播電影推薦】

Kong: Skull Island 金剛：骷髏島

類型：科幻冒險片

導演：Jordan Vogt-Roberts

首播日期：03/10/2017

本片由傳奇影業，華納兄弟和騰訊影業聯手打造的「哥斯拉&金剛」三部曲的第一部。顯然，這是一部以視效和特級為重點的爆米花電影，在怪獸金剛面前，抖森（湯姆•希德勒斯頓）和塞繆爾•傑克遜都只能屈居配角。不同於2014年的哥斯拉，電影主角哥斯拉總共就出場了不到十分鐘，骷髏島的主角金剛在電影開始大約半小時就隆重登場。骷髏島也成為了一大商業買點，看完電影嚷嚷著要去骷髏島旅遊的觀眾不計其數。另外，該片還是由著名好萊塢中生代攝影師拉瑞•方（Larry Fong）掌鏡， 他曾是《三百勇士》，《超人vs.蝙蝠俠》和《守望者》的攝影。

【新專輯推薦】

GOT7《FLIGHT LOG: ARRIVAL》

評分：86

風格：Hip-hop

廠牌：JYP Entertainment

GOT7第六張迷你專輯《FLIGHT LOG : ARRIVAL》於3月13日發表，共收錄包括主打曲在內的八首歌曲。主打曲《Never Ever》 由JYP公司城裡人兼著名音樂製作人樸振榮親自製作，講述了一段浪漫的愛情故事。其他歌曲均由GOT7成員參與製作，展現了滿滿的誠意。