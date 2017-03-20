貴州米粉Qian Noodles：美味升級！

By Joelle Gong

就在螺螄粉作為美味的生化武器，火速席捲北美大陸之時，來自中華大地另一個美食「大殺器」之貴州米粉—— 開在北百佳咫尺之遙的Qian Noodles，也已於今年初登陸西雅圖。前不久我們SeattleGPS 已帶大家初步領略過這間店的匠心獨具和豐富菜品，這次老闆根據食客們的寶貴意見推陳出新——全新升級湯底、豪華新湯粉、可口新小菜，希望能給大家帶來更用心獨到的美食體驗。

貴州好湯底的美食秘笈

酸湯

譽滿海內外，川菜業已大行其道。而同身處西南潮濕溫暖地區，貴州菜也以「辣」著稱。迥異於川菜的「麻辣」，貴州菜更注重「酸辣」。酸湯更是貴州苗族美食的重要組成部分。此外鑑於酸湯內含有豐富的鈣、磷、鐵等礦物質，對維持肌體健康及血液循環等都很有幫助，當地人還有「三天不吃酸，走路打躥躥」的說法。

糟辣椒

是貴州特有調味品，酸辣程度適中，口感「香、脆、嫩、鮮、咸」，由飽滿、不甚辣的新鮮紅辣椒製成。制法講究，過程嚴謹，需揀淨細長的新鮮紅辣醬，去蒂曬乾後，拌以生薑、去皮大蒜、仔薑，一同放入木桶中均勻切碎至5毫米見方。整個過程中不能沾油（不然辣椒易壞），所有原料都需曬乾水分。完成後，加白酒、精鹽，攪拌後封壇存放。糟辣椒除了可以用作蘸汁，還可以直接用來拌炒飯、作醃菜等。也是烹製許多貴州名菜如「糟辣脆皮魚」、「黔味回鍋肉」、「怪嚕飯」等佳餚的必備秘笈。

Qian Noodles的酸湯，一方面借鑒了貴州少數民族尤以苗族為代表的傳統「毛辣角」（即野生番茄）做法，醃製番茄以入酸味，配上糟辣椒的香鮮微辣；之後注入大筒骨熬製的豬肉湯底、牛骨燉的牛肉湯底，或是用走地雞慢熬的鮮雞湯，濃郁湯底分別與預先精心烹製過的肉，繼續慢燉製成軟哨粉面、紅燒牛粉面及大骨湯粉面。最後，撒上自製酸菜、蒜葉、和香菜提味，還加上青菜作為葷素平衡。

整碗粉面看上去滿滿噹噹，內容紮實，而因為有糟辣、蔬葉的點綴，顏色鮮麗，令人食指大動；口感上，肉汁的飽滿濃郁，與番茄小清新的酸甜融合，後者的清甜巧妙地將肉湯的渾厚感消解了些許，而糟辣酸菜的加入則將貴州美食的「酸辣」主題點睛，十分開胃。層層遞進的多樣口感，由每一道細心醃製、宰切的工序鋪就，濃縮在每鍋花上4-5小時熬製的湯底裡。

目前Qian Noodles的粉面選擇有豬肉軟哨、紅燒牛肉、清湯牛肉、大骨湯、帶皮羊肉、香菇燉雞、辣雞粉面等，就算每天來吃，一周也不帶重樣。最近，老闆還根據群眾呼聲，新增紅燒羊腩湯麵，會比現有的帶皮羊肉版本羊肉味兒更重。這經常下雨又降溫西雅圖初春，一碗酸香辣的羊腩肉湯粉，是好味又經濟的御寒美食法寶。

可口新小菜——口水雞

嚴格來說，口水雞是屬於四川風味的涼菜，但Qian Noodles做了屬於自己的改良。食材採用「小鮮肉」走地雞，淋上其特製的「香辣脆」的專屬辣油——「香辣脆」是Qian Noodles的開胃小菜，有芝麻、花生、糯米、紅辣椒等，配上各種香料用心炒製而成，香脆味濃——最後撒上香菜小蔥等，整盤小菜顏值及美味度皆爆表。