東學西漸 – 英美學制大不同

除了美國，英國也是另一個熱門留學地點，近年愈來愈受中國學生和家長歡迎。筆者收到讀者來信，知道有部分家長也有意了解英國的學習環境和制度，這次就和大家分析一下英美學制的不同，以便大家作出選擇。

英美兩國學制有顯著不同，主要體現在教學邏輯對課程設計的影響。英國學制重視學習範圍深度，因此在學制方面要求中學生在考入大學之前就已經決定好主修科目。在申請大學的時候，學生報讀的是不同大學的獨立學科課程。美國學制重視學習範圍廣度，因此在學制方面要求學生第一年不選主修科目，多修讀不同課程以了解自己的興趣。大部分學生會在大學第二年決定主修科目。在這個情況下，報考美國大學是報考大學本身而非課程。

除了學習課程，英美大學的結構和組成部分也需要學生留意。英美大學都有書院(college) 制度，但是概念完全不同。美國大學的書院是學生在自己所屬學系以外的一個生活群體，決定了學生入住宿舍的位置和參加的課外活動。英國的學院在這些方面完全相同，但是英國的學院有更大的自主性，為學生提供設施和生活方面的照顧較多，因此英國大學學費除了普通學費也有書院費，可佔學費總額高達60%。至於住宿和膳食費用是否包括在內，則因學校而異。

最後，在英美大學之間作出選擇一定要考慮修讀年期的問題。英國大學三年制，較美國少了一年，普遍會要求學生對大學課程更有準備，可以馬上開始高階訓練。但是，在英國修讀碩士和博士的年期普遍都較美國短，大部分碩士課程為期一年，博士大約是四年。美國大學則是四年制，大學多讀一年，學生可以有更多時間考慮自己的興趣。但是美國的碩士和博士班年期都較長，碩士班大部分都是兩年制，博士班平均畢業年期為七年到九年。在美國取得碩士和博士課程難度的確較高，但是有不少教授和僱主都會認為，美國的碩士和博士班對學生的訓練較為全面。

英國和美國都有非常優秀的大學，但是辦學和教學邏輯都不盡相同。學生和家長在作出選擇的時候，應該考慮學生對於自己的興趣是否有概念，並且考慮修讀年期長短帶來的財政負擔，作出最佳選擇。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。