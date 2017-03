新劇推介

Strong Woman Do Bong-soon 大力女子都奉順

類型:愛情喜劇片

頻道:JTBC/ MapleStage.com

首播日期:02/24/2017

樸炯植外貌粉不容錯過的本季最甜CP剧,改自同名漫畫,圍繞白手起家的大力女子都奉順的成長故事,講述了一個天馬行空的搞笑愛情故事。 樸炯植飾演的男主是一個外表油嘴滑舌,放蕩不羈的富家公子,在遇到力大無比的女一號都奉順(朴寶英飾)後,發生了一系列搞笑事件。與以往的瑪麗蘇劇本有所不同,該劇男女主仿佛拿錯劇本,女主負責耍酷斗狠,男主負責貌美如花,到處搞基。

熱播電影推薦

Beauty and the Beast 美女與野獸

類型:愛情、奇幻、歌舞

導演:Bill Condon

上映日期:03/16/2017

改編自迪士尼1991年同名動畫電影,劇情與動畫版如出一轍毫無懸念。小編看完影片對該劇組的經費表示無比羨慕:“居然還有比‘神奇動物去哪裡’更有錢的劇組?!”特效服裝道具統統滿分!“屈臣氏”艾瑪•沃森()在宣傳片里曾表示貝爾是她童年女神,不過她的表演很是中規中矩。奔著“唐頓莊園”里大表哥去的顏粉恐怕要失望了,丹•史蒂芬(Dan Stevens)的出場時間不足五分鐘,脂粉厚重的都看不出真人五官。主題曲beauty and the beast由高音小公主A 妹(Ariana Grande)和傳奇哥(John Legend)演唱,為該片又增加一大看點。

新專輯推薦

CN Blue《7 °CN》

評分:80

風格:Pop-rock

廠牌:FNC Entertainment LOEN Entertainment

韓國最高(身高)男子樂團CNBlue終於回歸了,於3月20日推出新迷你專輯《7 °CN》。主題曲《between US》由隊長鄭容和親自操刀製作,通過輕快的旋律和強烈的副歌表現了男女間的曖昧關係,延續了CNBlue一貫的流行搖滾樂曲風,漸入佳境的旋律令人印象深刻。