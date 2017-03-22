童年是我人生的最憶 – 李胤德

時光回轉，小童那年，一個自我無憂無慮、無邪無忌的「四無」天性玩劣，一幀幀地浮在眼前。那小小的樣子，是我人生陳年的家醪香釀，漸漸地醉過心頭，醉進心裡。哭鬧、甜笑、奇迷、問細、率真的畫面，又如同被陽光舔過一樣，又如同被雨露泡過一樣，細嫩光澤，瓊瑤般地在心間流動。

如小小，一曲搖謠，一句哄詞，甚至一顆糖，就能讓父母和奶奶騙進小兒的夢笑。然而，一狂狗吠，一聲貓喵，一個巴掌的手勢，一個黑夜裡的編嚇，又會躲進大人的懷裡，抖顫與驚淚齊在哭聲裡自壯小膽。幼心，總會在日明月朦、星閃光亮、風扯雨瀝、電閃雷響，甚至在葉晃草動、小蟲蠕步、鳥鳴燕喃、蝌蚪絲蟲中眨巴著小眼而迷惑不解。

至今，那些坐在屋前的石階上，扒在木樓的窗頭，一邊仰天數星追月，一邊向大人追根問奇的癡情；那些怯在動物園動物前的慌悚面表；那些跟著大人在溪邊浣洗時的嬉水，用枝條撮泥鰍的趣玩；那些瞪大小眼，試探著撥拉蚯蚓蠕蟲的小心翼翼；那些盯著燕巢，看燕媽喂小燕的樣子；那些緊閉眼睛，密捂耳朵，縮在一角，躲避閃電打雷的悚懼情形；那些摟搖母親的頭，牽晃奶奶的手，或坐在母親奶奶的腿上，豎著耳朵、迷盯著臉，聽神傳鬼怪故事的癡迷驚樣；還有，那些與哥哥姐姐掙搶好吃，以及委曲輕泣或嚎哭，破涕為笑等等，猶如昨日，幕幕活現。

至今，還清晰地記著，一睜眼，一滑落，就去找鄰里小伴玩耍嬉鬧，直至夕陽紅天，或者朦朧月下。至多的玩家，如追兵追強盜，疊紙三角方塊，滾銅板，打彈弓，玩玻璃球，藏老貓，扮鬼嚇，演嫁娶，一玩玩盡是肆無忌憚，汗香泥味。高低斜錯著褲衩，光露著丫板，與玩伴一起，玩跑在鄉間小路、房前屋後，山坡岩峭，溪邊田間，田埂塘堤，草垛地道，包括在玩劣中，那些爬樹翻牆破柵，偷摘瓜果，如黃瓜、番茄、西瓜、紅薯、梨頭、桃子、葡萄等，一雙小手，滿是盜汁竊香。涕流唇邊，滿身汗泥，到處還耍顯著小英雄的脾氣，當著小伴們的司令，如小草匪似的，發號施令，布兵對壘。

至今，童歌還在外婆的澎湖灣，一抹童音仍在鄉里流傳。老屋木柱板牆上的灰托小手印，鄉路山道崗坡上的小嫩丫腳紋，都可追跡尋痕到那年。溪底的泥鰍，春夏秋的蜻蝶，還有那些知了、蟈蟈、麻雀，到現在還心有餘悸，十分戒備，不時地偷瞅著，那些小樣是否又來捉我。小河，水渠，池塘，漣漪裡波蕩著撲打狗爬的遊姿。白髮老母的被褥上，還有我一片童尿遺斑。

歲歲光陰，已無法索回。然而，一身臭汗，滿身泥巴的童趣，爽爽地灑落在我的回憶裡。用自己的童意，譜寫的那首真趣，一直追耳繞心地在我的心靈中悠揚迴響。童年，是我的最憶，也是所有人的最憶，有著之初本真的醉香醇美。