西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看音樂劇 Musical】

媽媽咪呀！

日期：3月28日至4月2日

時間：2pm/7:30pm/8pm

地點：The Paramount Theatre

詳情：https://www.stgpresents.org/

Benny Andersson和 BjörnUlvaeus 的 MAMMA MIA！這部基於ABBA 歌曲的音樂劇於3月份返回Paramount 劇院，作為最後告別巡演的一部分。 《媽媽咪呀！》 是長時期以來最成功的音樂劇之一，它是百老匯歷史上表演最悠久的音樂劇中排名第八，五部在百老匯演出超過十年的音樂劇裡，《媽媽咪呀！》便是其中之一。同時在西岸演出的歷史也已超過十八年。 到目前為止，MAMMA MIA！ 已被全球6 千萬人以16種不同語言，製作50個不同的演出。 靈感來自ABBA的歌曲“Dancing Queen”, “S.O.S.”, “Money, Money, Money”和 “Take a Chance on Me”，《媽媽咪呀！》 是一個慶祝母親、女兒、老朋友和新家庭的魔法故事。

【看交響樂 Symphony】

週末貝多芬

無論是你第一次到西雅圖交響樂，還是已經習慣到現場感受貝多芬歌曲的震撼，貝多芬第五交響曲的威力是無所限制。這個精湛的傑作人類慶祝勝利的精神，固然之仍是貝多芬歷史上最強大的音樂代表作。

Beethoven Symphony No. 5

日期：3月23 及25日

時間：7:30pm/8pm

地點：Seattle Symphony

詳情：http://www.seattlesymphony.org

Beethoven Fifth Symphony Untuxed

日期：3月24日

時間：7pm

地點：Seattle Symphony

詳情：http://www.seattlesymphony.org

【看畫展 Gallery】

“North By Northwest”

日期：3月8日至4月8日

時間：星期一至六 9:30am-8pm/ 星期日 12pm – 5pm

地點：Gunnar Nordstrom Gallery

詳情：http://www.gunnarnordstrom.com

Charlie Barr 是一名西北景觀藝術畫家，他使用獨特的丙烯酸和水泥混合用作繪畫。這些當代畫作都表達了不同的情緒，經常讓觀察者留下深刻的記憶和刺激的感覺。今年的展覽擴展了他以前的景觀作品和加入一些更接近家鄉的新西北場景。Barr的目標是創造從表現到抽象的繪畫，著重於顏色，對比度和平衡。他不希望繪畫的質量減少，無論從十英尺還是從八英寸看，認為使用紋理和創意畫筆技術來保持觀眾的注意力，畫作的設置不但能保持觀眾的興趣，更有助他們以更好的距離觀察每一英寸的筆觸。