西雅圖專屬 • 五大春遊活動

By Lulu

春分雨腳落聲微，柳岸斜風帶客歸。

——《七絕•蘇醒》

經歷了連續數月陰雨綿綿，寒風刺骨的天氣後，西雅圖終於迎來春分時節，這也預示著氣溫將要回暖。但基於西雅圖「雨城」的稱號也不是白叫的，不少人對春天的到來是既期待又忐忑，對來之不易的晴天若是沒有出門放放風，可能會後悔到邊聽《外面陽光正好 我卻荒廢一個下午》邊流淚。所以，今星期為各位朋友羅列了五個西雅圖春遊活動，以防萬一哪天大好晴天，大家卻因沒有準備而錯過了。

UW櫻花季

眾所周知的華大櫻花季是在每年三月，今年因為比往年更冷，櫻花季也隨之推遲。據UW園藝師預計，今年第一波櫻花盛開季將在 3月27日 左右開始，主要分佈在三個區域，在 Quad 往南走到噴泉沿途能看到兩排近年新種下的櫻花樹，最早開花的是機械工程（Mechanical Engineering）教學樓門口的那棵櫻花樹。

春風十裡，放風箏去

居住在西雅圖的朋友一定都知道，體感溫度冷不冷百分之五十都取決於今天風大不大，只要風速超過個位數，就算氣朗天晴也未必代表溫度暖和。不過風大也有風大的好處，不但直接導致了防風雨衣在西雅圖的暢銷，更造就了飛風箏的好機會！

西雅圖放風箏好去處

Sand Point Head 也叫做風箏坡，是個鋪滿草坪的大圓丘，這裡還會舉行一年一度的父親節風箏日。

地址：7400 Sand Point Way N.E. in Seattle

春遊踏青

西雅圖不僅被譽為全美最適合騎行的城市，也不乏春遊踏青的好去處，比如 雙子瀑布（Twin Falls Trail）。這道135英尺高的巨大馬尾瀑布從斯諾誇米河的南部支流垂落而下。儘管部分山路正處於關閉狀態，你還是能到一些海拔較低的觀景點欣賞瀑布的英姿。你可以從I-90公路38號出口的宅基山谷入口（Homestead Valley Trailhead）進入小路。

三文魚捕魚季

作為一座海濱城市，西雅圖周邊群山海灣相互環繞，海水淡水自然相接，獨特的地理環境為三文魚提供了數條天然洄游通道。三月起，正是銀鮭（Coho Salmon）和奇努克鮭魚（Chinook Salmon）的最佳捕捉季節。西雅圖特產到了，還不辦張證釣魚去？愛好海鮮的朋友還可辦張釣魚證親手釣上一條大魚，邀上吃貨好友們一起嘗嘗鮮！

推薦釣魚地點

費爾維尤公園（Fairview Park）

地址：2900 Fairview Ave. E. Seattle, WA 98102 電話：(206) 684-4075

公園開放時間：4am-11:30pm

2017華盛頓州春季嘉年華

華州最大，一年兩次的嘉年華State Fair又回來了！春季嘉年華依照慣例將在Puyallup市上演，怪物車表演、巨型充氣小黃鴨，還有過山車、美食、煙火秀、臉繪等傳統項目。無論你家孩子走的是野獸路線還是公主路線，這裡都能找到全家一起歡樂的理由。

時間

2017年4月20 – 23日

週四：2pm – 10pm

週五&週六: 10am – 10pm

周日: 10am – 8pm

票價

網上預售票價 (現已開售，請於 4/19/17 前購票)

成人票 – $10

學生價 ( 年齡6 – 18) – $8

正常票價

成人票 – $12

學生價 (年齡 6 – 18) – $10

5歲兒童或以下 – 免費