重新定義優質餐飲 Circadia 帶西雅圖回到富麗堂皇的 60年代

原文 Zita Lam

翻譯 胡沁& Liu Jian

記得第一家 El Gaucho牛排館在60年代曾經是西雅圖風靡一時的美食地標嗎？就在他們關閉在第七大道和橄欖路上交界的店址三十二年後，一個全新的餐飲體驗入主這個富歷史性的建築物。去年11月開業的Circadia是一家將奢華重新定義的餐廳，竭力給這個城市帶回一點古典魅力。

受到20世紀60年代「廣告狂人」(Mad Men) 的影響，店主 Jeanie Inglis 和 Jake Kosseff 決定喚醒西雅圖這個迷人而優雅的時光。 Circadia 旨在裝飾藝術風格的環境裡，提供高檔的用餐體驗。它的風格是當代與1960年代的經典混合，最重要的是，在這裡即使人們穿上他們最耀眼的衣服，也不會感到過於隆重。

「當人們考慮出外用餐時，選擇是有限的。」Jeanie 談到現時的後現代食品工業，「有很多餐館傾向於提供同樣的食物，什至有相同的外觀。當你看到這個情況的時候，你知道是時候做一些不同的東西，一些更有魅力的東西。」

「我們留意到西雅圖正朝往大都市的方向發展，很大程度是因為移民人口的增加。他們當中是很有潛力的投資者，同樣地，他們尋找一種高檔的生活方式。」她補充說， 「很多那些為 Amazon 和 Google 等公司工作的客人環遊多個國家，他們會期待一個真正的城市能提供真正的講究的餐飲服務。」

Circadia 提供品嚐或普通菜單選擇，就在餐廳中心一個堂皇華麗的酒廊分隔兩個不同的主題的設計。 Jeanie認為一個好的侍酒師也是吸引來自世界各地的人來光顧的關鍵，她說：「我們有一個非常好的團隊。我們的飲料總監Andrea為例，過去三十年她在New York Wine Experience擔任Wine Spectator 主管。」

她還展示了一系列古色古香的雞尾酒杯收藏品，特別為他們自家雞尾酒而設。 「我和Jake 花了一年時間逛盡古董店和跳蚤市場才收集到它們。你看，它們每一個都有不同的樣子，而因為有著悠久歷史的關係，現在很難找到它們。當然你可以購買仿古，但一個個地尋找可是更有趣，而且知道它們各有不同的歷史令它們更獨特。」

同時作為餐廳內部設計師的Jeanie，堅持大多數的裝潢設計必須為專門訂製，每一步都需要精細考量以達到完美的細節。以圓卡座沙發為例，她說：「這類型的傢俬很多餐廳已不再使用，因為它們佔用太多空間。大多的餐飲公司想方設法的利用每一個角落讓它容納下更多的顧客。」然而Circadia 的設計理念卻有大不同，她解釋道：「我們想要我們的顧客能在一個寬敞的空間享受屬於他們的用餐時間，使他們不必為擁擠的座位所困，也不必被熙熙攘攘所擾。」

她強調：「特別是對一些老年人，我覺得人們常常會忽略他們的感受。當人們在討論設計和裝潢安排事項的時候，不應該只關注年輕一代，也應該注重老一輩的想法。」

從餐桌上的銀器，天鵝絨的椅子凳子，櫃檯吧台，到華貴的吊燈，一切的裝潢都是專門訂製的。吊燈在搖曳中折射出四種明亮耀眼的色彩，包括香檳，白水晶，霧灰和琥珀的顏色，其燈光顏色的變換就正如晝夜規律的更替，水晶吊燈就像是白天的太陽，愈近餐廳的內部如夜裡的明月。整個餐廳都有著一種無與倫比的優雅氛圍，也恰恰點出了餐廳Circadia的主題。

Jeanie 想起在設計和資精蒐集的過程中曾頻繁來回飛往中國，「有很多的裝潢的材料，在我們（華盛頓）州都很難找到。這就是為什麼我需要一個專業的合作公司，去提供高檔家具及特製的室內配件。」當人們時常對中國製造的產品質量產生疑問，她讚賞道：「我和中國廠商合作的很愉快，他們非常守時，也能給我非常滿意的產品。」

追求完美的背後，需要這專注細節和奉獻的精神。 Jeanie指著其中一個吊燈說道：「這一個吊燈有著超過一萬件的水晶片，每一個水晶片都得載上手套以人力小心地鉤上。」多虧了團隊的努力以及她事業和生活的伴侶- Jake Kosseff的幫助，Circadia現成為高貴優雅，富麗堂皇的代名詞。它承傳「廣告狂人」時代的傳說，現在已經成為了一個富有影響力並重新定義高尚的餐廳。有著30年的餐飲經驗，Circadia 致力於創造最精細的飲料與美食，每道菜都為了讓客人有著極致的最佳組合的美味體驗。下一次當你想獎勵自己貪婪的味蕾，又或是慰藉自己疲憊的心靈，Circadia是個最好的選擇。