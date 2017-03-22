Brenda Xu：「就是今年！」 四專「滿溢」3月24日正式发行

By Lulu

Brenda Xu是一位來自太平洋西北部的本土音樂家。她的第四張專輯「滿溢」（Overflow）已經受到多家出版商的青睞。3月24日，該專輯將正式在各大在線平台上發行，其中包括備受聽眾期待的主題曲「可愛的風暴」（Lovely Storm）。

Brenda Xu出生在洛杉磯地區。八年前，她開始在聖地亞哥地區出席Open Mics, 開始了她的演唱生涯。在移居西雅圖之前，她的歌曲因聲音優美動情和樂器演奏效果出色，分別在2007年和2009年被收錄成了兩張專輯。和她的上一張專輯「至冬季」（For The Winter）相比，新專輯「滿溢」運用了更多吉他因素使歌曲結構更加鮮明。

Xu還就新專輯表示：「這長專輯所唱的是人們日常狀態下的飽滿外溢的感情。」她解釋道，「在這張新專輯中，我開始運用起一些新的歌曲結構和新樂器。而在上一張專輯中，我一直在尋找適合我自己的風格。」她獨特的聲音被她的粉絲譽為氛圍音調，她幼年對音樂家Tori Amos和Smashing Pumpkins尤其喜愛。她說：「當我還是個青少年，女性音樂家對我的影響很大。從大學起我開始聽Amiee Manner和Elliott Smith的歌。」她的曲風經常被拿來與搖滾歌手相比。

和許多歌手一樣，Xu從未放棄開拓更廣的音樂領域。 Xu非常期待下個月的歐洲國家巡演，如愛爾蘭，冰島，德國，蘇格蘭和意大利等。她表示：「我想知道不同國家的人是怎麼樣看待我的音樂的。」在她的四月歐洲巡演之後，她計劃在秋季前往北美東海岸城市表演。「很長的時間，我都在想自己的下一步將是在哪裡，」Xu說，「今年我將致力於開拓我的音樂市場，我對自己的音樂創作更有信心了，我想我已經准備好去往外地進行巡迴演出。」