洪水侵襲過後 污水處理廠審查方案正在實施

金郡議會開始對西點污水處理廠進行審查The Seattle Times

（編譯Sandy Hu）3月13日Metropolitan 金縣議會決定，西點West Point污水處理廠的災難性洪水損害將得到獨立的第三方審查。這項審查提議得到一致投票贊成，此次旨在審查在2月9日洪水摧毀污水處理廠的情況。

該地區最大的工廠僅能依靠部分性能繼續運行，洪水摧毀了500多件設備。整個二級處理廠狀態不佳，而工廠的主要處理廠和固體管理設備則進行維修並恢復使用。

工廠的處理能力已經大大降低。該工廠正在將廢水排放到普吉灣Puget Sound，並且不能達到國家許可證要求的清潔程度，現在工廠只能處理通常污水處理量的一半。在類似的嚴重水廠事件中，工廠操作者必須緊急採取旁路排水到普吉灣。

金縣污水處理部門已經對洪水的原因進行了初步評估，並指出設備故障，但排除了任何人為失誤因素。該公司也呼籲進行第三方獨立調查。但由於理事會介入，所以沒有繼續進行。議會成員解釋說，由於議會想要進行自己的審查，因此報告的問題和評估不是由運行該工廠的同一個政府部門處理。

除了損害之外，報告還要借鑒先前的事件和經驗教訓，研究如何避免洪水，以及審查對此次環境和公共衛生的影響。

議會將全權指導此次審查工作。議會成員表示，他們會完全不偏不倚地調查發生了什麼問題，以及將採取必要措施來確保這種類型的災難再也不會發生。報告將於7月1日之前提交。承包商將由理事會主席選定。同時，工廠正陸續恢復正常的工作秩序。

第一個任務是將管理工廠中固體的蒸煮器熱量恢復。自洪水侵襲以來，消化罐內的有益微生物基本上沒有熱量或食物。像人的直腸一樣，如果沒有良好的菌落環境和食物流，基本不能正常的工作。因為必須有一個地方放置由工廠處理的固體，所以直到蒸煮器正常工作，工廠的其餘部分才能在線恢復。沼氣池的全面啟動計劃於4月24日完成，工廠將於4月30日重新啟動。但如果二級處理（包括沼氣池）的微生態系統不穩定導致需要重新啟動，那麼該計劃就可能會失敗。