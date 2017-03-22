華州將與各州申辦聽證會 訴訟新版特朗普移民令

華盛頓州總檢察長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）NBC News

（編譯 劉健）華盛頓州總檢察長鲍勃·弗格森（Bob Ferguson）在3月14日向聯邦法官提交了對新版特朗普移民禁令的訴訟文件。

弗格森表示，新版移民禁令仍然是違反憲法的，該強制命令會危害本州居民，大學教育及當地企業，尤其是對於微軟及亞馬遜這類聘請國際人才的科技公司，新版移民禁令的執行會令其受更重大打擊。

據弗格森辦公室的消息，與華盛頓州一起提起訴訟的還有加州、紐約、馬里蘭、麻薩諸塞和俄勒岡等5個地方政府，他們共同向位於西雅圖的聯邦法院地方法庭提出申請，俄勒岡已經獲得同意，其他4州正在等候回覆。

加州總檢察長西維爾∙貝塞拉13日表示，即使修改後的旅遊禁令，也是基於以宗教信仰和國籍對某些特定民眾的攻擊和傷害。

截止14日，已有超過的6個州為了阻止其經修訂後的新版移民禁令的執行而提出法律訴訟，有兩單對聯邦政府的訴訟已提前至本周一審理，而聯邦政府要求命令於本周內生效。

華盛頓州總檢察長弗格森計劃在行政部門實施針對6個穆斯林國家的禁令（星期四）之前，提前處理加利福尼亞州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、紐約州及俄勒岡州提出的訴訟要求，並與西雅圖的聯邦法官舉行聽證會。其中，夏威夷的單獨訴訟要求的聽證會已經安排在星期三。

「沒有人將高於法律，總統也不會例外，而且我有責任讓他去遵循憲法。」弗格森在一份聲明中說道，「廢除了一些第一版禁令中的非法部分並不能彌補他對憲法的侮辱。」