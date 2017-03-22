西雅圖是否該對含糖飲料徵稅？健康調查反映不一

（編譯 陸雨陽）在2016年初，只有一座美國城市-加州伯克利，針對含糖飲料進行徵稅。

而在2017年，已經有另外六個城市參與了這項稅收政策：舊金山，費城，庫克郡，伊利諾

伊和芝加哥。

市長穆雷希望西雅圖也能夠跟上大城市的步伐，提議開始從含糖飲料上徵收2美分每盎司

的購物稅，具體情況將在四月由市議會正式公佈。

穆雷就徵收飲料稅作出了兩點支持理由：第一，徵稅後人們會減少飲用含糖飲料，以此來

維護身體健康；第二，含糖飲料徵收得到的稅款將用於教育系統，重點提高少數族群青年

的畢業率。市長先生還把含糖飲量和煙草做了對比，說：「糖和煙草一樣都對人體有害。」

難道這些飲料都對人體有害？徵稅真的能夠降低人們的購買量？而且為什麼低糖無糖飲料

被排除在徵稅範圍之外？

世界衛生組織 (The World Health Organization)，美國心臟研究組織 (American Heart

Association)和疾病控制中心 (CDC)對此表示，含糖飲料可以確定的壞處為增加肥胖率，

蛀牙生成，糖尿病和心臟病。

「美國人食用過量含糖食物和飲用過量含糖飲料，這很容易引發健康問題，比如體重問題

和肥胖，糖尿病二型和心血管疾病，」CDC表示。

大多數添加糖來自精加工食品。加糖飲料一般都會含有高果糖玉米糖漿。據統計，含糖飲

料幾乎包含了百分之四十六的添加糖。

華盛頓大學教授，美國健康食物協會總管理人吉姆·克瑞格（Jim Krieger）表示，過度食用

添加糖將會導致肥胖，接連引發心臟病和糖尿病。

所以？飲用多少含糖飲料算超標呢？平均一聽蘇打飲料提供150卡路里，幾乎都來自添加

糖。美國心臟研究中心建議女性每天攝入不超過一百卡路里的添加糖，男性不超過一百五

十卡路里。照這個標準來看，考慮到我們每天從其他食物中攝入的糖分，比如蔗糖，玉米

甜味劑和糖漿，我們每天可以飲用的含糖飲料是非常少的。

然而，幾乎超過一半的美國成年人每天都會飲用一瓶含糖飲料。三分之二的美國年輕人每

天都喝；其中百分之三十每天至少喝兩瓶。

然而，註冊會計師麗薩·凱迪克（Lisa Katic）確認為，針對含糖飲料徵稅是一種誤導。

凱迪克說：「當我們攝入的大部分卡路里都來自漢堡和三明治時，為什麼只單單針對含糖

飲料徵稅呢？我希望我們可以將目光放長遠些。比如更重視個人飲食，食量和多自己烹飪

。」

她還表示：「雖然添加糖會造成一些健康問題，但含糖飲料並不是多數添加糖的來源。我

並不是說含糖飲料是有營養的，但它對我們達到平衡飲食的要求影響不大。」