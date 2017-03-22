欲阻司機組工會 Uber威脅撤出西雅圖

司機在西雅圖市政府抗議Uber工會法GeekWire

召車軟件Uber（優步）一直不承認其司機是僱員。《華爾街日報》稱，Uber正設法阻止Uber司機組織工會，稱工會將妨礙司機選擇工作時間的自由。

西雅圖在2015年通過條例，容許Uber司機有權組織工會。新例於今年1月生效，意味Uber在當地約1萬名簽約司機可贏得集體談判權，改善車費和福利。《華爾街日報》稱，Uber的最新策略，是強逼司機每天接單前，收聽有關投票權、集體談判和市議會聽證會的Uber播客節目。

無論結果如何，Uber 司機受惠於西雅圖市府核准的條例，最快可在今年 7 月組成工會，屆時 Uber 須依法提交司機的聯絡資料給工會，否則將面臨最高每日 10,000 美元的罰鍰。

Uber太平洋西北地區總經理Brooke Steger稱，完全無法知道西雅圖有關的條例對於什麼人可以開車，以及開車的時間地點作出怎樣的限制，而且司機可能要支付會費，不符合司機的利益。Uber稱，工會會影響司機的自由，並暗示如果成立工會，Uber可能退出西雅圖。工會倡導者表示，工會可帶來更一致的工資和工作條件。如果法庭允許該條例繼續實施，西雅圖的Uber和Lyft司機最快可於今夏投票成立工會。