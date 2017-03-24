台當局放寬農藥殘留標準20倍 立委：這是「投毒」

蔡英文執政當局上周一紙「新規」，將島內蔬果植物農藥殘留容許量一口氣放寬20倍。（中時電子報）

3月20日訊朝鮮最高領導人金正恩胞兄金正男上月被特工以「神經性毒劑」暗殺。消息傳到台灣，令蔡英文當局安全單位好不緊張。遂要求蔡英文護衛今后隨身攜帶解毒劑，嚴防蔡在握手等活動接觸中被下毒攻擊。如真有意外，也能在第一時間實施搶救，幫蔡保命。誰料，對下毒攻擊嚴防死守，拼力護蔡英文周全的台當局，轉過身來卻開始向台灣老百姓「投毒」。上周，台當局徑自宣佈「新規」，將島內蔬果植物農藥殘留容許量一口氣放寬20倍。氣得國民黨「立委」痛批，罔顧人民健康。「解決食安問題，就是提高農藥的殘留標準嗎？」，「立委」質問。

未來，除台灣民衆洗菜要增加清洗時間外，有意購買台灣茶葉的島外旅客恐怕也應慎之又慎，當心被蔡當局「批准」的殘留農藥「氟派瑞」。因為有毒物專家已明確指出，該藥長期食用會造成甲狀腺腫瘤以及肝臟腫瘤。

據報導，台當局「食藥署」上周三，徑自公告放寬共128項蔬果植物等農産品的農藥殘留容許量，包含萵苣從過去的不得殘留，放寬到10ppm（ppm：百萬分比濃度）。國民黨「立委」陳宜民痛批，放寬達20倍！面對島內食品、藥品安全連環爆，「解決食安問題，就是提高農藥的殘留標準嗎？」，國民黨「立委」質問。

台「衛生福利部」（「食藥署」上級單位）在3月13日時，預告修正「農藥殘留容許量標準」，修正內容計增修訂22種農藥於各類蔬果植物等農産品128項殘留容許量。「衛福部長」陳時中今天赴「立法院」進行項目報告。「藍委」陳宜民當面痛批，「食藥署」上周三默默徑行對外公告，將提高農産品農藥殘留量，罔顧人民健康。

陳宜民表示，常用農藥「氟派瑞」（Fluopyram）在2014年的國際期刊已經被指出，經小、大鼠動物實驗，該藥長期食用會造成甲狀腺腫瘤以及肝臟腫瘤，現在卻在島內茶葉用藥上，一下提到6ppm，但包含澳洲、日本茶葉根本不能使用。尤其生菜色拉的萵苣，「通常商家只會簡單清洗就直接給客人吃，無良一點甚至不洗，每天吃真的沒有問題嗎」？建議民衆，為求自保，以后「菜一定要洗久一點。」

陳宜民指出，依歐盟和WTO規範，氟派瑞的濃度不能超過0.1，「為什麼我們對一個較新的農藥可以一次到位6ppm？」茶葉對台灣而言是重要的出口品項，但茶農並不清楚歐盟規定，現在放寬討好茶農，難道不會弄巧成拙嗎？

此外，在台灣菜農常使用的達滅芬（Dimethomorph殺菌劑）方面，原先的農藥安全容許量標準中規定不得驗出達滅芬，2009年訂為0.5ppm，2012年時，將達滅芬放寬為2.5ppm。現在又要放寬到10，整整20倍。陳宜民表示，毒物專家林傑梁已經说過，達滅芬會傷害神經系統，長期攝取會不孕，導致肝臟腎臟受到傷害，「達滅芬時常是濫用排行榜與超標前幾名的農藥，調到10不會有疑慮嗎？」

面對國民黨民代的隆隆炮火，陳時中響應表示，這次公佈的所有品項，是經過「專家」的研究，但是否符合國際標準，可能需要再調查。