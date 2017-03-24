Murray 市長與全國市長共同推廣支援移民和移民政策改革的「Day of Action」（行動日）

西雅圖（（2017 年 3 月 21 日）— Murray 市長在電話媒體會議上，加入了全國的市長來啟動 Day of Action，以支援移民和難民以及全面移民政策改革。Murray 市長宣佈的行動包括為市政員工（包括經常與居民接觸的西雅圖警察）提供的 Immigration 101（移民入門介紹）訓練，以及已計劃在今年春季末召開的關於移民的全州性地區大會。這些行動係繼承 Murray 市長長期以來對移民和難民社區的支援，包括簽署一份 Executive Order（行政命令） ，重申西雅圖是一個迎賓的城市，並主辦西雅圖有史以來第二大規模的 Citizenship Workshop（公民座談會）。

在由US Conference of Mayors（美國市長會議）組織的電話會議中，Murray 市長連同其他市長 Eric Garcetti（洛杉磯）、Jorge Elorz（羅德島州普洛威頓斯）以及 Tom Tait（加利福尼亞州安那翰）強調了在解決國家破敗的移民系統造成的挑戰中，城市起到的重要作用。無論大小城市，市長們均將啟動 Day of Immigration Action（移民行動日），其目的是召集宗教領袖、居民、利益相關者以及社區內的組織，舉辦各種活動來支援移民、與移民共享關於權利和可用資源的重要資訊並強調移民對國家和當地經濟的價值。

Day of Action 活動重點彰顯移民對其城市和國家做出的重要貢獻。市長們亦敦促Congress（國會）和 Trump 政府重視常識性的改革，以高效、有效、富有同情心的方式修復國家破敗的移民系統。

Murray 市長說道：「西雅圖很驕傲能成為致力於保護我們居民公民權利的兩黨制美國城市團體。城市的領導者們在此政見分裂的時代聯手，向成為 White House（白宮）政策替罪羊並生活在恐懼中的、值得尊重的社區成員們傳送了一條強大、團結的希望訊息。」

西雅圖很嚴肅地看待其作為一個迎賓的城市的身份。我們已經採取了大膽的行動，來保護我們居民的憲法權利不受侵犯。

在電話會議中，Murray 市長宣佈了西雅圖市在支援移民和移民政策改革中採取的行動，包括：

發佈了 「 Day of Action 」宣言 ，重申西雅圖是包容、開放的一個迎賓的城市，並呼籲聯邦政府實施全面的移民改革。 舉辦面向所有市政員工的Immigration 101 訓練和討論，這些員工包括直接與居民接觸的一線工作人員，比如西雅圖警察和其他外勤人員。Murray 市長參加了現場直播並記錄（為以後檢視之用）的座談會。 簽署了向Congress 傳送的 US Conference of Mayor 信函，呼籲進行全面的移民改革。 發佈了針對西雅圖居民的「call to action」，敦促居民致電和/或寫信給其聯邦民選官員以支援利於移民和難民的政策。 重新啟動西雅圖市的一個迎賓的城市網頁，列出西雅圖自11 月起採取的諸多一個迎賓的城市措施。 宣佈了計劃在今年春季末在全州召開關於移民的地區大會。

在 1 月份於華盛頓召開的 US Conference of Mayors Winter Meeting（美國市長會議冬季會議）上，市長們採納了 一項呼籲實施兩黨全面移民改革 、延續保護 Dreamer （參與DACA 計畫者）臨時身份狀態的計劃，並認可全國移民社區的社會、經濟和文化貢獻的決議。

CEO & Executive Director of The Conference（會議的執行長與執行董事） Tom Cochran 在會議上說道：「這項決議是組織的正式政策，而作為執行董事，我的工作是用全國市長的集體力量推動政策的實施。」

從 3 月 21 日起，市長們在其社群媒體上透過使用 #MayorsStand4All 來傳播其訊息。

US Conference of Mayors 是擁有 30,000 或以上人口的城市之官方無黨派組織。今天全國有將近 1,400 個此類城市，每個城市都由其首席民選官員（即市長）在 Conference 中作代表。請在 Facebook 上給我們按讚 ( facebook.com/usmayors)，或在 Twitter 上關注我們( twitter.com/usmayors)。

西雅圖是一個迎賓的城市，市員工不會詢問公民身份，且無論移民身份如何服務於所有居民。西雅圖歡迎移民和難民。