林鄭月娥遭夾擊 台上轟台下噓

「特首終極一戰」曾俊華、胡官夾擊林鄭月娥（路透）

三名特首候選人曾俊華、林鄭月娥和胡國興19日晚最後一次同台交鋒，出席全體選委舉行的選舉論壇，結果變成林太被「夾擊」。曾胡二人在台上進逼林太；台下林太則被泛民選委狙擊，因發問的21名選委中，九成都是泛民，僅兩人屬建制派。

明報報導，被問到有否覺得選委的問題都是抽擊她，林鄭月娥說論壇公平公正，「無所謂……抽籤抽到我，我樂意回答」。曾俊華會後表示「建制派選委提問的機會好少」，希望他們聽到論壇內容，強調團結的社會對建制泛民都是好事。

在選委提問環節，最初抽10人提名，當中只有民建聯葛珮帆一人屬建制派，她質詢曾俊華有關林鄭月娥支持者蕭芳芳遭網民網絡欺凌事件，其餘9人均是泛民選委。第二輪及第三輪抽籤共11人，也只有飲食界黃傑龍1人屬建制派。

據報導，林太成為選委發問的主要對象，有衛生服務界選委質問她在政改期間，與學聯對話時承諾的多方平台「究竟今日在哪裡？」林太未有直接回答平台問題，稱當日是真心誠意希望透過民情報告，盡早解決佔中，「但恐怕之後發生的事大家比我清楚」。曾俊華趁機攻擊林太，舉例諷刺林太昔日很多政策都是「爛尾收場」，如丁屋僭建、擴建星光大道和建故宮文化博物館。

報導稱，被高教界選委問到如何看待主流民意時，林太回應說會小心聆聽意見，但就被胡國興諷刺，「林太講會小心聆聽，我就說她倒不如小心講好一點」。他斥林太前言不對後語，難取信市民，又以法官口脗形容林太是「不誠實證人」。

報導指出，林太昨晚在開場發言時獲台下歡呼叫好，她說，惡意抨擊都不會動搖她服務的信念。然而在選委發問環節，台下不時對林太發出噓聲。林太在總結發言時引述其子林節思的話，指自己不會貪戀利益而追求安逸，又說「今日的林鄭月娥仍是昔日的林鄭月娥」，分別只是經過選舉洗禮變得更謙卑。

曾俊華在開場發言時重申自己是唯一一個可團結社會的候選人，指下屆特首最需要的能力「不是口才、記性或打唔打得，而是可以團結社會」。他在結語時呼籲選委用良心投票，「5年前有689名選委相信一個口才好好的候選人，相信他可以帶領香港建設香港營……但願望最後落空」。