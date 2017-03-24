世界幸福指數排名 挪威第1 中國第79

根據聯合國公佈的最新「世界幸福指數報告」，挪威是世界上最幸福的地方，把鄰國丹麥擠到了排名第二的位置。

一年一度的世界幸福指數報告以「主觀幸福感」（SWB）衡量幸福水準，判斷人們的幸福程度。根據這份最新的世界幸福指數報告，丹麥、冰島、瑞士和芬蘭緊隨挪威之後，進入世界最幸福國家的前五名，而中非共和國排在這個有155個國家的名單上的最後。西歐和北美國家普遍表現較好，美國和英國在名單上分別列第14和第19位。中國在這次世界幸福指數排名中列第79，比過去兩年有所上升。

非洲撒哈拉沙漠以南國家以及世界上受戰亂影響國家排名較低，其中敘利亞列第152位，葉門和南蘇丹分別列第146和第147位。

世界幸福指數報告發表之際，正值3曰20日「聯合國國際幸福日」到來之時。

「世界幸福指數報告」排名前5名：

挪威2. 丹麥3. 冰島4. 瑞士5. 芬蘭

「世界幸福指數報告」排名末尾5名：

盧旺達152. 敘利亞153. 坦尚尼亞154. 布隆迪155. 中非共和國

世界幸福指數報告的編撰主要依賴於對150多個國家的1000多人提出一個簡單的主觀性問題：「如果有一個從0分到10分的階梯，頂層的10分代表你可能得到的最佳生活，底層的0分代表你可能得到的最差生活。你覺得你現在在哪一層？」

詢問調查結果的平均值就是這個國家的得分。第一名挪威的得分是7.54，排在最後第155名的中非共和國的得分是2.69分。

與此同時，報告也對資料進行了分析，解釋了一個國家比另一個國家幸福的原因。報告引述了各種因素，包括以人均GDP衡量的經濟強度，社會保障，人均壽命，自由選擇的機會，慷慨程度，以及人們所認為的腐敗程度。

美國危機

今年的世界幸福指數報告包含了「恢復美國幸福」一節，分析了美國儘管經濟持續增長但幸福指數不斷下滑的原因。

報告說，「美國能夠也應該通過解決多方面社會危機的措施提高幸福感，而不是僅僅把注意力集中在經濟增長方面。美國面臨的危機包括，日益嚴重的不平等、腐敗、孤立和不信任。」「簡單地說，美國面臨的是社會危機，而不是經濟危機。」

報告同時指出，從事「白領」工作的人要比從事「藍領」工作的人更感幸福，而有一份工作是增加幸福感的重要因素。