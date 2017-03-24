被川普開除 檢察官轉行當節目主持人

遭川普總統開除的前聯邦檢察官巴拉拉，傳出有意成為電視節目主持人。(Getty Images)

有「華爾街警長」之稱的前聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)，可能很快在螢幕上與民眾見面。據稱，他想成為「自由派歐萊利(Bill O’Reilly)」。

消息人士透露，巴拉拉的下一步是尋求在有線電視新聞網(CNN)或微軟國家廣播公司(MSNBC)做節目主持人。

「每日郵報」報導，以起訴金融犯罪和官員貪污聞名的巴拉拉，希望推出一個「半調查性報導、半賴瑞金式(Larry King-type)」的節目，他可以作為節目中的特別記者。消息人士說：「他試圖成為自由派歐萊利。」歐萊利是福斯新聞（Fox News）黃金時段政論節目的知名主持人，該節目長期以來受到保守派觀眾的青睞，收視率極高。

48歲的巴拉拉本月較早時候推文說，他拒絕提交辭職信後被川普總統開除。川普要求歐巴馬政府任命的46位檢察官辭職，具高知名度的巴拉拉是其中之一。雖然巴巴拉是已登記的一名民主黨員，並曾是民主黨籍國會參議員舒默的首席法律顧問，但他並未被視為具強烈政治黨派傾向的人，他在公職人員貪污的案件中，同時起訴民主黨籍和共和黨籍的官員。

巴拉拉被廣泛認為會成為紐約的民選官員，許多人猜測他可能會參選州長。但消息人士指出，倘若巴拉拉在2018年參選州長，面對競選連任、實力強大的葛謨時，沒有機會勝出。

與此同時，巴拉拉認為在「史提芬荷伯晚間秀」(The Late Show with Stephen Colbert)亮相，有機會讓電視台高管賞識，讓他擔任一個節目主持人。