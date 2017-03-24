香港4議員高呼要真普選 被請出場

身兼選委的立法會議員朱凱廸（左起）、陳志全、梁國雄及羅冠聰在三名候選人開場發言時站立抗議，高呼「我要真普選，我要公民提名」。（歐新社）

香港社民連、人民力量約20名成員昨於論壇場外示威，高叫「反對北京欽點」、「撤銷人大8‧31決定」等口號，身兼選委的四名立法會議員朱凱廸、梁國雄、羅冠聰及陳志全則進場，於三名候選人開場發言時站立抗議，高呼「我要真普選，我要公民提名」，在場不少選委大力拍手，圖以掌聲蓋過四人聲音，四人最後在保安要求下離場。場外約20示威者手持「我要真普選」標語進場時，一度在登記處與保安對峙，有女示威者被推跌倒地。

3人避談平反六四

蘋果日報報導，教育界選委馮碧儀昨在論壇指，根據民調有七成四年輕人支持平反六四，追問三名候選人會否與年輕人同行，支持平反六四及承諾當選後不重推國教。胡國興稱不會重推國教，若有人擔心另外兩名候選人當選會重推，就應支持自己，但未回應有關六四提問。曾俊華及林鄭月娥則只談對六四感受，未言會否支持平反。

曾俊華指六四是很久以前的事情，但感受直到今天依然強烈，亦相信感受與很多市民一樣，「所以對這件事情有一定看法，我相信中央對這件事都有一定看法，相信一段時間之後，一定會看到對這件事有一個處理」。林鄭則形容六四是「傷感的事」，認為歷史會有一個交代。兩人同樣沒回應國教的立場。翻查資料，中央多次稱已對「89年春夏之交的政治風波」作正確結論，結論不會改變。