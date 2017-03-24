財富狂降2億 支持率創新低 特朗普身家民望暴跌

特朗普自宣佈參選總統那日起，民意一直維持兩極狀態。

美國民意調查機構蓋洛普一份每天持續的調查最新顯示，截至剛過去的周末，特朗普獲得的支持率跌至37%新低；其中3月6日的新醫保方案在國會公佈后，民意升跌反差日漸變大。

蓋洛普調查機構自特朗普宣誓當日起，每天向1500人進行電話訪問，調查民衆對特朗普任職總統的意見。特朗普上台后至今，民意支持率由45%下跌至目前37%的最低點；在猶太社區中，其支持率更低至31%。

新醫保方案於三月上旬在國會推出時，這條或會導致2400萬美國人失去廉價醫保的法案，引起社會極大爭議。然而，共和黨衆議院議長瑞安重申新方案優點多，尤其是有助降低政府開支。

另一方面，財經雜誌《福布斯》近日公佈最新世界富豪排行榜，特朗普名列第544名，足足跌了220位，身家估計為35億美元，比大選前的身家下跌2億美元。

強調無通俄 暗示奧巴馬是金手指

美國聯邦調查局局長高銘周一（20日）在衆議院聽證會作供，透露聯邦調查局正調查特朗普的競選團隊與俄羅斯的聯繫后，特朗普總統政府堅稱“情況並無改變”，並表示並無勾結俄羅斯。

聯邦調查局局長高銘在衆議院作供后，政府一名高級官員發表書面聲明，表示“並無特朗普與俄羅斯勾結證據，並無特朗普與俄羅斯醜聞證據”。特朗普接着亦在推特發表連串貼文，宣稱聯邦調查局（FBI）和國家安全局（NSA）作供時表示“俄羅斯沒有影響選舉程序”。不過，特朗普這说法被指誤導，高銘本人亦指出FBI只是對此沒有意見，因這並非FBI的調查範圍。

聯邦調查局局高銘和國家安全局局長羅傑斯作證時，指出俄羅斯並沒有入侵影響點票，但確實曾試圖影響選情令特朗普有利。

特朗普亦談到有關其助手與俄羅斯關係的資料泄漏，似乎暗示他的前任人奧巴馬是其中一個向記者透露消息的黑手。特朗普在推特说，聯邦調查局局長高銘，拒絶否認曾向奧巴馬彙報弗林與俄羅斯通電話。

國安部批庇護城市拒交出非法移民

在特朗普的新行政命令下，國土安全部周一發表報告，指全美118個“庇護城市”（意即會保護無證移民的縣或城市）拒絶交出共206名非法移民，其中內華達州克拉克縣及紐約州拿騷縣在首周執法期間，與執法人員最不合作。

移民及海關執法局在1月28日到2月3日首周執法期間，庇護城市拒絶交出約206名非法移民。其中，洛杉磯拒絶交出一個來自墨西哥的定罪縱火犯，而費城則拒絶交出一名被指控謀殺的牙買加人。

新的報告顯示，特朗普政府的遣返條件比起奧巴馬執政時降得更低。在特朗普政府的管治下，被控犯罪但尚未定罪的人也是遣返對象。在庇護城市拒絶交出的206名非法移民中，除了877人因為嚴重控罪被定罪，其余都只被檢控，仍未被定罪。