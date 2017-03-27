金郡議會成員質疑新藝術稅提案

郡高管道·康斯坦丁（Dow Constantine）週一（3月20日）在奧本市為新提案拉票 King5

（編譯 陸雨陽）一個近五億美元的關於藝術科研的提案 — 由金郡高管道·康斯坦丁（Dow Constantine）在週一（3月20日）演講時提出。

「我想說，藝術是學生們增加思維創造能力和解決問題能力的最佳途徑，」 奧本市（Auburn）的藝術執行長艾莉森·海迪（Allison Hyde）說。

康斯坦丁想要用增稅的錢來支付這些學習項目。他說：「我將利用十分之一的稅收來支付這些高昂的學習項目。」

市議會成員大衛(Dave Upthegrove)代表土克維拉，西塔和肯特。以往他都會對康斯坦丁提出的議案表示支持，但對這次的新議案他表示質疑。

「這項提案將利用增加購物稅來作為基礎，只會給低收入人群帶來困擾，」大衛說。

當記者問康斯坦丁他是如何確保這項增稅提案不會更傷害低收入人群的利益時。

他說：「這項提案是和贏在起跑線（Best Starts）項目相關聯的，這是出於對孩子們教育優先考慮。為我們每一個人帶去了更多的通向藝術的機會。」但是，大衛表示大部分的稅收都將被用於大型藝術機構建設。

「我希望確保我們在金郡的所有方面都有直接投資，即使這項五億美元的增稅政策會對低收入人群有所不利，」他說。康斯坦丁表示，這些錢將會用於大型機構，來加強小型組織的各類項目。「即使這些錢是用於機構建設，但其中很大一部分都是用在幫助學生學業和貧困民眾的，」他說。

奧本市的海迪希望投票人能夠舉票通過這項購買稅增加提案。她說：「這將會對開拓孩子們的藝術視野提供巨大的幫助。」