西雅圖市議會就周邊水壩安全問題召開會議

因大量積水出現溢口的加州Oroville大壩California Department of Water Resources via Reuters

（編譯 陸雨陽）西雅圖市電力局（Seattle City Light）表示，他們在上月對西雅圖周邊六座主要水壩進行了安全系統的檢查。

這場會議主要是為了防止周邊大壩出現和加州Oroville大壩一樣的安全問題所展開的。上月，加州Oroville大壩因為大量雨水衝擊出現溢口。而現在該大壩正在進行緊急維修。這也警示市議會對西雅圖周邊的大壩安全問題引起了重視。

「我認為防範於未然是非常重要的，而Oroville大壩事件對我們作出了警告。」西雅圖市電力局工程部部長米歇爾·海耶斯（Michael Haynes）說。

西雅圖市議會就大壩安全問題在週二（3月14日）召開了簡短的會議。雖然西雅圖市和普吉灣，或者華盛頓湖附近並不存在大壩。但是，西雅圖需要對許多周邊大型水壩負責，比如位於華盛頓州東北部的大壩。

許多位於別的城市的大壩都是由西雅圖市電力局所負責運行的，其中包括幾座位於斯卡吉特流域的大壩和龐多雷河（Pend Oreille River）的邊界大壩（Boundary Dam）。其他，如金郡東部的托特河大壩（Tolt River Dam），主要為附近居民提供飲用水和部分能源。

「我們擁有一個精良的大壩安全負責隊伍，其中一部分工程員會直接向我做出匯報，」海耶斯說，「我們會在調查週期中任何階段停下來作調整。」

海耶斯表示，他們會對每一座負責的大壩都進行年檢，五年一次整體檢修。最近他們正在對斯卡吉特河附近的大壩進行整體檢修。