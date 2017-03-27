為何電費居高不下？如何降低電費？

西雅圖異常寒冷的冬天，羅達·艾倫沃德（Rhonda Aronwald ）二月在蘇俄德公園（Seward Park）滑雪 The Seattle Times

（編譯 陸雨陽）電費過高？你可能會認為這是西雅圖寒冬的原因，或是讀表員記錄錯誤，亦或是電費單價的升高。若想了解具體原因還請聯繫市電力局（City Light）咨詢。

一些西雅圖電力局的用戶被今年的電費單嚇到了，而電力局也陸續接到了客戶的詢問電話。

電費單價升高和今年格外寒冷的冬天是電費過高的主要原因。

據國家氣象局表示，過去的這個冬天，西雅圖最低溫度達到了三十年來最低。從去年十二月到今年二月，其中有五十六天都異常寒冷。

市電力局發言人史考特·湯森（Scott Thomsen ）先生說：「這給許多客戶的用電量都造成了很大的影響—百分之二十到二十五的顧客的住房都是用電來制熱的，當你從一個溫暖的冬天突然步入到一個寒冷的冬天，那大幅度增加用電量是無法避免的。」

許多客戶表示，近百分之四十的能源都用到了供暖上面。「與去年相比，」湯森先生說：「而對於住在隔熱效果較差的住房的客戶來說，這個寒冬對他們的影響更大。」

湯森還說：「我聽好幾戶人家表示，他們今年的電費高得驚人，因為天氣太過寒冷，對暖氣的需求也變大。」

據統計，幾乎所有電力局的客戶都支付了比往年超出許多的電費，因為電費單價在今年一月提高了百分之五。而這次提價屬於去年通過的電力規劃之一。

此外，城市電力局現在正在收取百分之一點五的附加費用，以此來填充其一億美元的電力穩定儲備帳戶，此項額外收費項目從去年八月起生效。

在任何時候，估算讀數也會讓電費升高。當一個讀表員因為大門緊閉或惡犬在內的原因，無法紀錄用戶的該月用電量時，市電力局就會使用該住戶上月的用電紀錄來預估該月的電費。當電費是基於上月估算出來的時候，這也會在該月電費單上提示。

在很多案例中，估算的電費都會比實際用電量更高或更低，市電力局將會把數差算在下一個月的電費單上。

錯誤的讀數也有可能造成電費過高。市電力局的繳費系統理應可以感知超高的電費單來降低失誤；當電表度數在之後被正確讀取了，之前的錯誤就能被糾正。

但是，如果您的帳單是基於估算，或是用電量異常高 — 比您預估的高出兩到三倍不止 —那麼您應該儘快聯繫市電力局來解決問題。電力局客服電話為206-684-3000，也許會需要一定的等待時間，請保持耐心。另外，您也可以發送郵件至scl_respond@seattle.gov反映問題。