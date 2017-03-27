為解決租房問題 西雅圖成立租戶委員會

西雅圖國會山附近的公寓樓 Dean Rutz/The Seattle Times

（編譯 陸雨陽）西雅圖市議會週一（3月20日）匿名投票選出了全美第一個15人的租客委員小組，該小組將從今夏開始展開解決西雅圖租房問題的會議。西雅圖百分之五十四的住戶為租客，而該委員會將代表 這個租客群體發聲，制定出更加完善的租房法律。

近年來，西雅圖房租漲勢飛快，而一些長期租戶因為無法負擔起高昂的房租被迫搬離住所。許多租戶表示，西雅圖缺少一個能夠為租客發聲的組織，這導致本地房產業被房東們全權把控，而政府機構也多為房東著想。

這個新成立的十五人租客委員會將按週期進行會議，國會山議會會長兼該租客委員會提議人查茶瑞·迪沃夫（Zachary DeWolf）說：「租戶們，你們的生活和想法對市議會來說是非常重要的。」

新成立的委員會正在尋找來自社會不同領域的長期志願者，比如移民圈、低收入人群、重罪犯、無家可歸人群和LGBTQ人群。據統計，西雅圖半數租客都屬於有色人種。

該委員會本身並不具有任何權利，但是它將會作為市政府和租客群眾的溝通橋樑而存在。

市議會成員蒂姆·博格斯（Tim Burgess）最先提出創建租戶委員會的建議，另外支持者還有市議會成員麗薩·何博德（Lisa Herbold），麥克·奧布萊恩（Mike O’Brien）和狄波拉·華瑞茲（Debora Juarez）。市長辦公室表示，市長穆雷將簽署這份租戶委員會創立議案。

雖然反對者和一些本地機構認為全國上下沒有一個城市有租戶委員會，但位於西雅圖附近的加拿大溫哥華早在2014年就開辦了租戶委員會。

西雅圖市政府並沒有打算在新成立的租戶委員會上花費任何開銷：委員會成員將不會得到任何福利報酬。