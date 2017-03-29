抬頭見佛 印宗禪林掠影

總覺得西南苗疆之地是個充滿神秘感的地方，地近邊陲，風土人情迥異。所謂南蠻之地，多民族居住，更有蠱毒瘴氣之類的傳說，文化的差異更平添了一份透著些恐怖的神秘。

說不清探秘之心是不是也可算作一種窺視之心？但，大凡是人道神秘之處，也必是人心欲探之地。好奇？窺私？抑或兼而有之。只欣欣然終於能於放鬆幾日，跟滾滾紅塵說聲「再見」，於是便毫不猶豫地背上行囊踏上了貴州之旅。

貴州數日，最切身的感受就是那種多雨的天氣，森林植被、水文資源的豐沛；喀斯特地貌的秀美；以及經濟騰飛前的躁動。「天無三日晴，地無三裡平，人無三分銀」雖是昔日貴州的寫照，但今天的貴州那種經濟騰飛前的躁動是切切實實可以感受到的。貴州異族的文化燦爛固然贏得了我們驚奇的目光，但天龍堡的漢文化同樣堪稱貴州另一道獨特的文化風景線。

天龍堡——明代扼守滇黔咽喉的屯軍之所，是個地地道道漢文化地區。原居民皆為漢人，他們不無自豪地稱為「老漢族」。他們不僅能準確地報出他們的祖籍當屬南京市某某區，操持的也是一口頗為地道的南京話，如同屯軍和戍邊人通常的命運，他們最終成為了屯、戍之地的外來居民，也許是因為古代交通的閉塞，也許是因為舊日各民族之間的相互戒備之心，這個「老漢族」地區的文化不但沒有被土著化，還保留了許多明代漢族文化的特點。形成了文化中的化石現象。不知是不是由於戍邊人的思鄉之情，遠在貴州高原天龍堡的一座「高百餘丈」的小山也起名叫做了「天台山」。名震全國的浙東天台山是佛教「天台宗」，道教「南宗」的發祥地，是名僧「濟公」的故鄉，素有「佛宗道源，山水神秀」之稱。不過山不在高……

天龍堡的天台山，山「高百餘丈」、「堅創造空」，唯從南面可拾級而上，林木蓊鬱，濃蔭蔽道。西、北、東三面皆絕壁岣岩。周圍又「鑿石砌之，高與山等」。第一道山門的「黔南第一山」，雖令人感覺有些狂妄，但其一股豪氣也油然而生！將近山巔，有印宗禪院一座。門前對聯「雲從天出天然奇峰天生就，月照台前台中勝景台上觀。」內容好，書法佳，「天台」二字三次巧嵌聯中，令人對天台勝景浮想聯翩。「印宗禪林」四個大字更是道出了這個小寺廟在佛教中的地位。原來，唐時有印宗法師，遇到六祖惠能大師在嶺南講經說法，覺得惠能大師的見解、德學確實比自己高，當時惠能大師是在家居士，向印宗請求出家，印宗不僅給他剃度，剃度之後印宗還拜惠能為師。惠能即是禪宗六祖，而這位印宗便集六祖的恩師和六祖的高徒於一身，給世人留下一段漢傳佛教中耐人尋味的佳話。

禪院建在山頂，因山勢所限，建不得巍峨大殿，寺中文物有些獨特：一是寶劍一把、一是象牙朝笏一隻、一是清代官服一件，傳為清初吳三桂自黔赴滇朝拜此山時所贈（吳三桂之叔吳風出家於天台山）。衝冠一怒為紅顏，吳三桂當得好男人；引清兵入關，致使異族入主，山河易幟吳三桂不折不扣是個大漢奸！擁兵自重，叛清割據，吳三桂實在是亂臣賊子。進得印宗禪林之前，萬沒想到在這西南之隅的小山上競有如此之多矛盾而又統一的文化！師耶？徒耶？是耶？非耶？人心自有向背，歷史自有公論。

從禪林出來，下山時偶一回頭，見一崖隙間正端坐一佛。正印著「抬頭見佛」，歸來思之數日：當是抬頭見佛，還當是心中有佛？