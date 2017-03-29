散落的花粉 – 南渡

一件沒有袖子的白洋布汗衫擠在一群光屁股男孩中間，下身同樣是一絲不掛，在夏日的陽光下一起挖五子。旁邊是一大片茂密的玉米田，一人多高的主幹和繁茂的葉片為他們撐開了一個巨大的遮陽傘。他從旁邊走過，不屑的瞟了一眼，就像黃土高原上極常見的溝壑，縱橫交錯濃縮成了的一張地圖，絲毫沒有覺察出一群男孩子中盡然有一個女孩在嬉戲。那一年，他十五歲，她十二歲……

又是一個火辣辣的陽光光臨黃土地的季節，還是那樣一片玉米田，一身翡翠，豐滿而不臃腫。腋間的雌花已抽絲吐蕊，毛茸茸的雄蕊高傲地在陽光下搖曳著，絲毫不看一眼下面的雌蕊，它在等待風的召喚。他和她不期而遇，一年不見，她如雨後的春筍扒高了許多，下身穿了一件嶄新的毛藍褲子，裡面肯定還是去年看到的那番風景。然而他還是把目光長久的停留在那件毛藍褲子上，隱約地感覺到裡面渾圓的而又不甘寂寞的肌肉亂顫。就在這一刹那，他的心裡莫名的一顫，體內的能量就像蓄積多年的火山，時刻就要噴發。猛然，似乎有一股電流擊中了頭部。抬起頭，那女孩也用不屑的目光注視著他，除了厭惡還有一份清澈。是的，這是大自然的傑作，只能遠觀而不能褻玩焉！慌亂中他又將目光丟在了那件 還是去年的白洋布汗衫上，江南平原上不知啥時候多了兩處丘陵，將那件無袖的白洋布汗衫高高頂起。腋間就像朦朧的夜色昏暗而又幽深，雌花也許在吐蕊。汗衫明顯有點短，肚雞眼隨著丘陵的起伏，不失時機的窺視著外面的世界。這一年，他十六歲，她十三歲……

就在這天晚上，皎潔的月光掛在村邊的大榆樹上，一顆無處寄託的心在隨風飄蕩，飄著，飄著……就飄到了一片廣袤的白楊林，濃密的樹冠擋住了那一輪又圓又大的月亮，月光變成了散碎的銀子撒了一地，肥大的玉米葉子婆娑著，發出沙沙的響聲，她緊靠一顆白楊樹駐足張望，人與白楊樹一樣的高挑，一雙清澈的眸子閃閃發光。

夜色下，他忘記了禮儀，丟掉了尊嚴，沒有了恐懼，肆無忌憚地張開了雙臂，想將她一把攬入懷中。他努力著將胳膊伸到了極限，然而，她就像一縷青煙在他的指間若隱若現。就在要抓住她的刹那間，命運似乎在和自己作對，小肚下墜，一股尿水急迫地沖到了下水道的出口，沒來得及解開褲帶，一股熱浪已然決堤……睜開眼睛，已不見了那件白洋布汗衫，夜還是和往常一樣漆黑，一種從未有過的失落掠過心頭。伸手去摸土炕，的確一片汪洋……這就是他的初戀。

最近的，也許就是最遠的。若干年後，他又回到了闊別多年的家鄉，走到那塊玉米田，葉子已經泛黃，雄蕊隨風飄向了遠方。雌蕊已經乾涸，它已將所有的水分和養料輸送給了它賴以寄託的肥碩的棒子。此時她拖著一對兒女向他走來。她說：你還那麼英俊！他說：你還那麼迷人！其實他倆都想說：當初，我心裡只有你。這一年，他四十，她三十七…..