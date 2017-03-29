食用鹽不尋常的9種用途

1.防止滴蠟油

雖然現在蠟燭越來越不常用，更多的時候可能是點神台、燭光晚餐、或是香熏，但每一次點就「蠟炬成灰淚始乾」也是很麻煩的事。下次在點蠟燭之前先在濃鹽水裡浸2-3個小時，這樣它就不會滴蠟油了。

2.替海綿殺菌

很多人喜歡用海綿洗碗，但日子久了以後，海綿裡會殘留大量細菌。如果把它在濃鹽水中浸泡1-2小時，就能有效的殺死很多細菌。

3.平復蜜蜂叮咬的傷口

被蜜蜂蟄傷後，拔除蜜蜂的針，把傷口弄濕，再迅速塗上一層鹽，然後等它變乾。這樣能減輕傷口發炎的可能，並減少疼痛。

4.修復潰瘍

用鹽水漱口可以減輕牙痛、潰瘍和喉嚨痛。把2茶匙的鹽溶於1/4杯的溫水，漱口20秒以上；如果是喉嚨痛，就在喉嚨口用鹽水來回沖洗。一開始會很痛，但很管用。

5.防止衣服曬乾後變硬

你的衣服會不會在曬乾後變硬？在漂洗時加入一些鹽，會避免這種現象發生。不過其實，乾了以後用手搓幾下，它也就變軟了。

6.去除血漬、酒漬、汗漬

去血漬：用冷鹽水浸泡然後用熱肥皂水清洗。很多人以為血漬要用熱水洗，其實……最初去漬的時候，用冷水才比較有效。

去酒漬：先把衣服上的酒盡量吸干，再在上面倒一些鹽吸收剩下的酒漬。

去汗漬：將一茶匙的鹽溶解在一杯熱水裡，然後用海綿吸鹽水擦拭。

7.防止玻璃窗結霜

用吸了鹽水的海綿內外擦拭家裡或是車子的玻璃窗，再用軟布擦乾，就可以防止窗戶上結霜。

8.為眼睛消腫

如果你看了一晚的電腦、電視，或是在睡前這個最糟糕的時候大哭一場，記得用棉花墊沾熱鹽水敷一下。鹽會幫助收緊皮膚，吸走多餘的水分。

9.修復變黃的白衣

雖然有一種東西叫漂白劑，但不論是對環境還是對皮膚，它都不是一個很友善的產品。

讓發黃的衣服變白的方法可能有很多種，其中一種就是把棉質或是亞麻質品的衣服與幾茶匙的鹽和蘇打粉（baking soda）一起在水裡煮一下，就能有效地恢復白衣本來的色彩。不過記得這只能用於棉質或亞麻質的衣料。