不用外出都能品嚐各種美食？ 記下這些實用的外賣APP

By Zita Lam

天雨濛濛，就算肚子餓了亦都不想出門，食物一點就送到門前可是每個懶人的夢想。無論你是忙碌的都市人，工作排得滿滿連外出進食的時間都沒有，還是趁著假期懶洋洋地待在家中的一族，現時有很多外賣應用程序，可直接瀏覽內設菜單然後通過手機下訂付款，方便又快捷。

Uber EATS

隨著其交通網絡生意的發展，Uber 在20 15 年更推出自家外賣應用程式 Uber EATS。它與全球數十個城市裡不同的餐廳合作，訂購可以在他們的網站、智能手機或平板電腦上完成，而且他們的網站更聲名外賣時間保證在30分鐘以內。雖然客人須要另外下載這程式，對於已擁有 Uber 戶口的客人，他們的付款資料可即時同步，免去重新輸入的時間。程式會檢測用戶的位置，附近營業或休息的餐廳一目了然，美食種類繁多，由早午晚餐到每天的「招牌菜」都可以在那找到。除了西雅圖，Uber EATS 遍及華州各大城市包括 Bellevue, Kent, Edmonds 和 Kirkland 等，而其另加外賣費一般為 $ 3.99。

Postmates

除了一般的餐廳，Postmates 更與不少快餐及咖啡店合作，如果你突然想喝一杯 Starbucks 或吃Chipotle，這程式也是你不錯的選擇。而在 Postmates 裡面，客人可自行設定食物喜好，例如下訂沙律時可選不同的醬汁以及它們的份量大小。除此之外，客人更可以選購雜貨或在像Apple這樣的熱門商店購買其他商品。他們在美國數百個城市裡都可以使用，下一次你出遊又不便出門時，亦可考慮這個程式。除了一般外賣費 $3.99，Postmates 附有 10.99% 的服務費。

GrubHub

如果你想嘗試不同種類的美食，GrubHub 可是與美國800多個城市跟超過 3萬間餐館合作。客人可按城市，地址，國家菜餚，菜單項目或特定餐廳瀏覽，並使用過濾器深入了解結果。您可以按開放時間，客人評論，優惠券等進行篩選。您也可以將訂購的詳細信息保存到收藏夾中以備將來訂購。一般外賣費為 $4.99。現時首次在 GrubHub 選購更可取得 $7 優惠。

Delivery.com

與Postmates類似，Delivery.com 是另一個流行的應用程序，除了提供食品外，還提供其他服務。該應用程序擁有超過10,000 間當地企業，您可以獲得食物，酒精，雜貨，洗衣和乾洗。只需輸入您的地址即可查看您的地址，並使用排序功能根據美食選擇，評論或最短時間來進行篩選。可是，對比其他程式，Delivery.com 不收外賣費，但在西雅圖或其他鄰近城市的選擇較少，而且很多餐館要求最低消費。

Foodler

如果您正在尋找一些優惠，Foodler可能值得一試。您有機會通過使用應用程序來訂購食物來獲得獎勵，甚至可以賺取現金來支付未來訂單。該應用程序在美國幾乎所有州都可用，它提供了大多數其他人在本地瀏覽的餐廳，菜單，用戶評論，訂單歷史等方面的功能也容易使用。

Munchery

不幸地，Munchery 不像其他程式一樣普及美國各州，但是如果你在美國的幾個主要城市如舊金山，洛杉磯，西雅圖或紐約，那就不用擔心！ 該應用程序專門用於烹飪，經濟實惠的廚師熟的菜餚，並配上最新鮮的食材。 對於您通過應用程序進行的每一個訂單，您的一部分付款將用於向當地的食品銀行捐款。現時註冊 Munchery 更可獲得$20 回贈。

Caviar

對於Caviar 來說，沒有地方送不了！高品質的菜單照片，通過為餐廳添加筆記來定制您的餐點，完成付款，然後他們會以快速的速度遞送給您。 如果你位於亞特蘭大，波士頓，布魯克林，芝加哥，達拉斯，洛杉磯，曼哈頓，邁阿密，明尼阿波利斯，費城，波特蘭，舊金山灣區，西雅圖或華盛頓特區，可以使用此應用程序。現時第一份訂單可免外賣費。

Yelp Eat 24

說到美食程式，當然不少得 Yelp。自2015年購買了 Eat24，他們的餐飲資訊業務更上一層樓。以同樣的模式，客人可以在原有的 Yelp 程式搜尋 Eat24，多個在附近的餐廳隨即可供預覽。評論、圖片以及餐廳資訊在同一個平台就可找到，根據餐廳自己的設定，最低消費及外賣費不等。