廢物利用！ 自家制培植幼苗方法

春日回暖，大地回復朝氣，這播種季節成就了居家種植的好時機。一般草本植物盆裁不但容易打理，無添加農藥的作物如迷迭香、香草、牛至葉亦是烹飪調味的好幫手。趁著街道公園百花齊放，利用日常廢物循環再用成小盆裁，除了為室內增添一點綠，亦是為環保出了一份綿力。

塑膠水樽

把塑膠水樽切開一半，而在近樽蓋約3吋位置打三個小孔。在樽蓋中央打一小洞並串上約2吋長的綿線。把水樽上半部份倒轉加上土壤及種子，放在已加入三分一清水的下半部份，綿線有助吸收水份為泥土帶來滋潤。

雞蛋殼

雞蛋充滿了蛋白質，維生素和礦物質，它們主要由碳酸鈣組成，因此是一個完美可生物降解的種子種植器。在取出蛋液時盡量從指針末端倒出，以保留完整的外殼。在水中煮沸幾分鐘來清除蛋殼的內部及殺死細菌，在外殼底部做一個小排水孔。把它們放回紙箱後可填滿土壤及種子，當幼苗開始發芽可連外殼移植到更大的容器，因為通過分解，雞蛋殼能為幼苗添加營養。

玻璃罐

把舊玻璃瓶徹底洗淨後放入約2吋岩石，礫石，鵝卵石或大理石，然後放進混合土壤及種子，放置在靠近窗台或陽光充足的環境下。注意：不是所有的草本植物都能永久地在玻璃瓶中種殖，對於一些作品，玻璃罐只適合作為培植幼苗。建議閱讀草本種子包裝背面的說明，以進行正確的維護。

衛生紙卷

在塑膠底盤上排滿衛生紙卷，放進土壤及種子便可。此簡單又容易的方法適合一家大小週本時的活動，更能隨意在衛生紙卷上加添裝飾或植物名稱，以作記認。

舊燈泡

輕輕地破開金屬部分的底部，把燈泡內的鎢絲去取，可用布料覆蓋金屬範圍以防止氧化氣味。利月鐵絲環繞燈泡並掛在靠近窗台或陽光充足的地方，適合水種植物。

蔬果種植時令一覽