新劇推介

Making History 創造歷史



類型：喜劇/劇情

頻道：FOX

首播日期：03/05/2017

這系列講述三位來自不同世紀的朋友，因為他們試圖平衡時間旅行的快感和當代生活的平凡憂慮，它被稱為「一個關於愛情和友誼的歷史冒險，及試圖適應日益複雜和非人性化世界的當代喜劇。」這劇集由Gossip Girl 著名演員Leighton Meester 領銜主演，她將飾演三位主角中其中一名 — Deborah，並在戲中與 Dan 及 Chris 關係交錯。

熱播電影推薦

The Boss Baby 寶貝老闆

類型：喜劇/動畫

導演：Tom McGrath

上映日期：03/31/2017

萬眾期待的《寶貝老闆》終於在3月尾正式上映，由著名影星Alec Baldwin 聲演鬼馬的初生寶寶，他的來臨對這個家庭造成相當大的影響力。7 歲的大哥哥 Tim 機緣巧合下意外發現原來這寶寶來頭不簡單，寶寶穿著西裝，並帶著公文包，實際上是一個一個秘密任務中的間諜。兄弟之間的對抗很快被擱置在一邊，老闆寶寶聯同其他嬰兒正在調查一件案件，到底他最後能否以可愛的身軀，拯救遺失跌序的世界？《寶貝老闆》改編自美國兒童繪本大獎得主 Maria Frazee 同名作品，大老闆的靈魂配上笨拙的寶貝身體，預計它將成為今年度最另類及吸引的動畫喜劇片之一。

新專輯推薦

Valerie June《The Order of Time》



評分：86

風格：Americana

廠牌：Concord

Valerie June 全名Valerie June Hockett 是來自美國田納西州孟菲斯的美國歌手、作曲家和樂手。她的聲音混合了多種音樂原素包括民間，藍調，福音，靈魂，鄉村，阿巴拉契亞和藍草音樂。《The Order of Time》 是她第二張個人唱片，於本月初發行。至今這專輯已攀升至評論榜第三位，音樂雜誌 The Guardian 形容她是次表現：「尋回Tennessean 民間風味，將經典流行音樂，靈魂和阿巴拉契亞藍草混合成一個凝聚力的整體，歌曲創作一流，音樂風格崇高。」