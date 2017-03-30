蘇有朋執導 《嫌疑人X 的獻身》本週五北美上映

改編自日本作家東野圭吾同名推理小說，中國版的《嫌疑人X 的獻身》即將在本月31日登上大銀幕。由林心如、王凱及張魯一領銜主演，近年憑《左耳》獲金馬獎提名最佳新導演的蘇有朋決定把這個曾經歷日韓版改編的故事，以特別敘事手法帶給觀眾不一樣的版本。面對開拍前各界無數的質疑，他的態度卻很明確：「我們要做到，你即使知道了結局，我還是要讓你覺得很精彩。」

東野圭吾對影視改編有相當苛刻的要求，除了新版本的劇情必須有其獨特及創新之處，劇本更必須得到東野圭吾本人批準才能開拍。於是，蘇有朋在計劃這電影時聚集了一眾專業編劇、推理專家和數學家修改劇本多於百次。為了保證原作者有最大的話語權，他多次前往日本，與東野圭吾面談。在選取合適的城市方面，他花了三個月橫跨28個城市，最終選在了冷峻陰鬱並符合原著氣質的哈爾濱。

中國版本的《嫌疑人X 的獻身》故事講述在刑警學院任職的物理天才唐川 (王凱 飾) 與中學教師石泓 (張魯一 飾) 年少相識，因彼此對數學的共同興趣而惺惺相惜。多年後唐川在調查一樁殺人案時， 身為石泓鄰居的陳婧 (林心如 飾) 被列入警方的「嫌疑人」之中，石泓與唐川因此再度重逢，而唐川卻在調查中發現了更大的秘密。被迫站在對立面的唐川和石泓從此展開了一場高智商對決，一步步推動故事走向既震撼人心又令人扼腕的結局。

由於原版故事已為多人認識，電影要達到出眾的效果需要台前幕后班底的支持。現年34歲的王凱和原著中的教授同齡，曾演出多個高智商的精英角色，而且是國內公認的「演技派」。沉澱10年，觀眾對他在《知青》、《偽裝者》、《瑯琊榜》、《如果蝸牛有愛情》和《鐵道飛虎》等作品有相當不錯的評價。而張魯一亦正亦邪的憂鬱天才形象，也被廣為熟知。他在《紅色》中飾演謙卑內斂的絕世高手角色，與石泓就有不謀而合之處，尤其眼神和心理戲亦拿捏得十分準確。飾演單身媽媽陳婧是蘇有朋的老朋友林心如。林心如楚楚可憐又略帶風塵的造型形象，十分符合角色，而且還是她孕後首部作品，自然增添了一分的溫暖的母性氣質。

最後，《嫌疑人X 的獻身》更有強勁幕後團隊班底坐鎮，包括香港國際電影節最佳攝影，金像獎最佳藝術指導提名和金馬獎年度傑出電影工作者。電影配樂出自日本著名音樂人大島滿，她的作品還有《鋼之煉金術師》，《失樂園》及中國電影《風聲》。

上映影院：AMC Pacific Place 11