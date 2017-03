西雅圖博物館，你都去過了嗎？

By Staff

By Zita Lam

Seattle Art Museum

西雅圖藝術館

作為西雅圖大型藝術機構 SAM 旗下的博物館之一,Seattle Art Museum 位於西雅圖市中心,定時會舉辦不同類別及規模的展覽。單是上年度,其紀念一代時裝設計大師的 “Yves Saint Laurent:the Perfection of Style” 展覽已獲得不少好評。迎來六月至九月將有日本藝術家草間彌生 (Yayoi Kusama) 作品展 “Infinity Mirrors”,著名的密集繪圖方法反映了作者前衛、晃動和追求平衡的內心世界。藝術館逢每個月第一個星期四及星期六提供免費入場優惠,現時展出作品有「看見大自然」 (Seeing Nature) 、 「雅各布勞倫斯:移民系列」(Jacob Lawrence: The Migration Series) 及 「约翰格蘭德:支流」(John Grade: Middle Fork)。

開放時間:星期一及二休息;星期三、五至日 10am – 5pm;星期四 10am – 9pm

門票:SAM 會員免費;成人 $24.95;長者及軍人價惠 $22.95;學生及青年 $14.95;12歲以下免費

Olympic Sculpture Park

奥林匹克雕塑公圖

同樣是 SAM 旗下藝術景點之一 (Asian Art Museum 亞洲藝術博物館現正進行閉館重建),於2007年1月20日正式開放。公園佔地9英畝(36,000平方米),擁有戶外雕塑博物館和海灘。在20世紀70年代之前,此址一直為石油和天然氣公司的工業場,後來西雅圖美術館提出將該地區轉變為西雅圖市中罕有的綠地之一。

開放時間:日出前30分鐘至日落後30分鐘

門票:免費



Museum of Flight

飛行博物館

成立於1965年,完全由美國博物館聯盟認證,飛行博物館星世界上最大的私人空軍和太空博物館,它同時擁有世界上最大的K-12教育計劃。博物館每年吸引50萬遊客,亦提供計劃如挑戰者學習中心,航空學習中心和夏令營(ACE)予超過14萬名學生,其外展計劃更遍及華盛頓和俄勒岡州的。博物館每星期都會舉行不同活動,詳情可遊覽該網站。

開放時間:每天 10am – 5pm

門票:博物館會員免費;成人 $21;長者 $18;青年 $13;4 歲以下免費

MoPOP Museum

流行文化博物館

擁有獨特的外型設計,超過14萬平方英尺(13,000平方米),MoPOP(前稱為EMP博物館)是一個致力於推廣當代流行文化的非營利博物館。它由微軟聯合創始人保羅·艾倫 (Paul Allen) 於2000年創立,從那時起,MoPOP 已舉辦數十個展覽,其中17個更巡迴美國和國際各地。博物館同時設立了許多公共節目,包括Sound Off!(一年一度的21歲成以下的樂隊比賽) ,流行音樂大會,以及每年一度的學術,評論家,音樂家和音樂愛好者聚會。MoPOP與西雅圖國際電影節(SIFF)合作,每年冬天都會在西雅圖Cinerama劇院上映來自本土製作的科幻短片電影。

開放時間:每天 10am – 5pm

門票:博物館會員 $5;成人 $30;長者及學生 $27;軍人 $24;青年 $21;4 歲以下免費

Frye Art Museum

弗萊藝術博物館

位於西雅圖第一山附近,博物館強調十九世紀到現在的繪畫和雕塑。 它的藏品起源於查爾斯弗萊(Charles Frye)(1858-1940)和愛瑪弗萊 (Emma Frye)(d。1934)的私人收藏。 查爾斯當年為是一家肉餡餅廠的老闆,在遺囑中放置了一筆錢用於博物館,以容納弗萊斯收藏的230多幅畫作。 其大樓最初是由保羅蒂裡 (Paul Thiry) 設計,弗萊博物館於1952年向公眾開放,是西雅圖第一個免費藝術博物館。

開放時間:星期一休息;星期二至日 11am – 5pm;星期四 11am – 7pm

門票:免費

Seattle Children’s Museum

西雅圖兒童博物館

成立於1979年,目前擁有22,000平方英尺的遊樂場地,其11個展覽專門為10個月至10歲的孩子設計。遊客可以在中心大廈主樓俯視博物館,更有一個大型休憩用地,孩子能在每個角落找到富有想像力的冒險! 所有的展品都是開放性探索遊戲,建議先選擇一個探索的空間主題,同場還有全天候教育工作者提供額外的課程。

開放時間:星期一至五 10am – 5pm;星期六至日10am – 6pm

門票:成人及小童 $10.50;長者 $9.50;1 歲以下免費

The Museum of History & Industry

歷史工業博物館

歷史工業博物館(MOHAI)位於西雅圖南湖聯盟社區 (South Lake Union) 的歷史博物館。 MOHAI是華盛頓州最大的私人遺產組織,收集了近400萬件文物,照片和檔案資料,內容主要集中在西雅圖和Puget Sound地區。博物館畫廊中顯示公園的歷史性海軍保護區軍械庫,其它亮點包括波音第一架商用飛機,1919年的波音B-1;在西雅圖戰役期間,婦女們縫製了一個1856年美國國旗;和Rainier 啤酒釀造公司12尺高的“R”字霓虹燈。除了永久和臨時展品外,MOHAI還負責管理很多公共節目,並定期與其他社區組織,特別是南湖聯盟的社區組織舉辦公開活動。 MOHAI由美國博物館聯盟認證,是史密森 (Smithsonian) 分會博物館。

開放時間:每天 10am – 5pm

門票:成人 $19.95;長者 $15.95;學生及軍人優惠 $13.96;14 歲以下免費

Burke Museum of Natural History and Culture

伯克自然歷史文化博物館

由華盛頓大學擁有,伯克博物館成立於1899年,起源自1879年成立的高中自然主義俱樂部。博物館是密西西比河西部最古老的自然歷史博物館,擁有超過1600萬件文物,其中包括世界上最大的傳播鳥翅收藏品。

開放時間:每天 10am – 5pm;每月逢第一個星期四 10am – 8pm

門票:逢每月第一個星期四免費;普通入場 $10

Wing Luke Museum

永陸博物館

亞太美洲經驗永陸博物館位於西雅圖唐人街,是一所歷史博物館。 同樣是史密森學會 (Smithsonian) 附屬機構,此館致力於讓大眾參與亞裔美國人的文化,藝術和歷史問題。 它是美國唯一的亞太美洲社區博物館,探討美國增長最快的種族群體之一的問題和生活經歷。在2013年2月,它更獲得美國國家公園管理局二十個「附屬地區」的認可。

開放時間:星期一休息;星期二至日 10am – 5pm;每月逢第一個星期四 10am – 8pm

門票:成人 $14.95;長者 $11.95;學生 $10.96;小童 $9.95;5 歲以下免費

Nordic Heritage Museum

北歐文化遺產博物館

北歐文化遺產博物館是一座致力於西雅圖北歐移民丹麥,芬蘭,冰島,挪威和瑞典美國人遺產的博物館。 它成立於1980年,位於華盛頓西雅圖的Ballard 社區。 博物館作為社區聚集地,通過展示藝術品,保存收藏品以及提供教育和文化體驗,分享北歐文化。

開放時間:星期一休息;星期二至六 10am – 4pm;星期日 12pm – 4pm

門票:成人 $8;長者及學生 $7;小童5歲或以上 $6;5 歲以下免費

Center for Wooden Boats

木製船中心

木製船中心(CWB)是一個致力於維護和記錄美國太平洋西北地區海洋歷史的博物館。 CWB由Dick Wagner於20世紀70年代在西雅圖成立,並已發展到包括三個地點:南湖聯盟公園,湖聯北北湖工作室及倉庫,和卡馬諾島 (Camano Island)。

開放時間:星期一及二休息;星期三至日 10am – 5pm

門票:免費

Pacific Science Center

太平洋科學中心

屬於獨立非營利科學博物館,太平洋科學中心和貝爾維尤市的合作,教導兒童和成人關於環境管理,濕地生態和自然環境意識。像許多博物館一樣,太平洋科學中心為學校團體實地考察和公眾創建,建造和租用許多旅遊展品。它還提供全年青年,青少年,家庭和成人計劃,包括各種普吉特灣地區的夏令營,以科學為主題的21多個活動和研究週末。太平洋科學中心的推廣計劃「科學車輪」行遍整個太平洋西北地區的學校提供實踐科學教育。在4月8日開始,太平洋科學中心將會展出兵馬俑,為西雅圖帶來中國皇帝的禁軍。

開放時間:星期一至五 10am – 5pm;星期六至日及假日 10am – 6pm

門票:成人 $19.75;長者 $17.75;青年 $15.75;小童 $11.75;5 歲以下免費

Naval Undersea Museum

海軍海底博物館

位於華盛頓州凱波特港 (Keyport) 的官方海軍博物館。 這個博物館是由海軍歷史遺產司令部經營的十個海軍博物館之一,坐落在海軍海底作戰中心的一個分支旁邊。 據博物館網站介紹,其任務是「維護,收集和解讀海軍海底歷史,科學和作戰,造福美國海軍和美國人民」。

開放時間:每天 10am – 4pm;星期二休息

門票:免費

Virginia V

維珍妮亞 “V” 蒸氣輪船

維珍妮亞 “V” 蒸氣輪船是普吉特聲音蚊子艦隊最後一個操作實例。 她曾是19世紀末和20世紀初在華盛頓州連接普吉特灣群島和港口的大型客運和貨運船隊的一部分。她的原始路線是在塔科馬和西雅圖的城市之間,沿著西班牙(也稱為Colvos Passage)在Vashon島和Kitsap半島之間。而今天,這艘船停泊在湖聯盟公園 (Lake Union) 的遺產碼頭運營。

開放時間:星期四至日 12pm – 5pm

門票:免費

Georgetown Powerplant Museum

喬治敦蒸汽廠博物館

該地址最初由建築師Stone & Webster於1906年建成,是美國西海岸首個鋼筋混凝土的結構之一,原本為西雅圖和塔科馬之間的城際鐵路提供動力,它還為西雅圖的有軌電車提供直流電,為喬治城提供交流電,然後提供矛其他獨立的城市。他們根據發明家Charles Gordon Curtis最初持有的專利購買了General Electric汽輪機技術。當時這是尖端的技術,喬治城蒸汽廠把往復式蒸汽機的起點成為大規模發電的主要方式。現在此址已成為一個博物館。

開放時間:每月逢第二個星期六 10am – 2pm;免費賞導團 11am – 1pm

門票:免費