日本高官訪台 中國稱問題嚴重堅決反對

日本台灣交流協會3月25日在台北舉辦「多彩日本」活動，日本總務副大臣赤間二郎應邀出席。

針對日本高官赤間二郎訪問台灣，中國表示，中方對此堅決反對，已向日本提出嚴正交涉，日本應認識到問題的嚴重性，停止對涉台議題的兩面派作法。

日本現任總務副大臣赤間二郎3月25日到台灣宣傳日本觀光活動。這是台灣與日本在1972年斷交後，最高級別的日方官員訪問。

外交部發言人華春瑩周一（27日）在例行記者會說，台灣議題是事關中日關係政治基礎的「重大原則問題」，中國在台灣議題上的立場是一貫而明確的。

她指出，日本現職副大臣訪台，明顯違反日本只與台灣「維持民間和日本高官訪問台灣 中國稱問題嚴重堅決反對地區性往來」的承諾，嚴重背棄中日「四個政治文件」精神。

她表示，中國對此堅決反對，已向日本提出嚴正交涉。

華春還說，今年初以來，日本口頭上聲稱遵守在台灣議題上的承諾，但在實際行動上卻「一再挑釁滋事」，已給予兩國關係改善「造成嚴重干擾」。

她提到「台灣問題涉及中國核心利益，堅決不容挑戰」。日本應認識到問題的嚴重性，停止在涉台問題上的「兩面派」的作法，「不要在錯誤的道路上越越越遠」 。

日台交流

日本台灣交流協會3月25日在台北華山1914文化創業產園園區舉辦「多彩日本」活動，日本總務副大臣赤間二郎應邀出席。

他致詞時除積極推廣日本各地觀光，美食，表達台灣對日本311地震援助的謝意，也謹慎回應國際形勢等相關問題。

亞洲關係協會會長邱義仁表示，日本與台灣都是擁有多元文化的社會，其中日本的美食更廣受台灣人喜愛，日本的工藝品，清酒也都能為台灣帶來新看法，希望能借「 多彩日本」的活動帶給台灣產業新靈感。

此外，邱義仁還向赤間二郎表示，知道他來這遇到不少困難，但台日都面臨同樣的困難，反而能看出台日間的緊密結合。至於邱義仁提及的「困難」 為何？記者會後邱義仁未作進一步說明。

針對邱義仁指的「不少困難」，赤間二郎保守回應，雖然這次來台灣沒有發生很大的問題，但一般而言，在國際環境之下，「必須考慮綜合性國際因素」。

他還解釋日本與中國的關係很重要，而日本與台灣間雖然是「非政府關係」，但有實質上的關係。

對於台日雙方的觀光交流，赤間二郎笑答，台日間一年有600萬人次的往來，希望未來可以再提升到700萬，800萬人次。