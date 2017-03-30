林鄭月娥777票 當選港首位女特首

林鄭當選後，在臺上與對手握手致意。

第5屆香港特區行政長官（特首）選舉26日舉行，被視為北京力挺的香港政務司前司長林鄭月娥獲得777票勝出，成為香港1997年回歸後首位女特首，7月1日上任，任期5年。民調領先的財政司前司長曾俊華獲365票敗選。結果出爐後，有選舉委員忍不住落淚，也有人撐黃傘高呼：「我要真普選。」民主派議員炮轟北京操控選舉，讓支持率低的林鄭當選，民調高的曾俊華反而落敗，「林鄭得不到香港人的心，贏了選舉都沒有意思。」

中國國務院港澳辦公室表示，將依法履行任命程式，並指林鄭月娥符合北京對特首須愛國愛港、中央信任、有管治能力及港人擁護等4項標準。

曾俊華高民調落選

這場選舉由林鄭月娥、曾俊華、退休法官胡國興3人競逐，經1194名選舉委員投票產生，獲逾半數601票者當選。投票26日上午9至11時在香港會展中心舉行。10時起開放民眾入場觀選，8時前已有數百人排隊，甚至有人清晨4時就去排隊。這名民眾說，原希望一人一票選特首，可惜落空。

香港首富李嘉誠也是選委，投票時和3名候選人都握手，向記者表示沒有評論。他兒子李澤楷也有投票，一樣不願表態投給誰。

投票於11時截止後進行開票，林鄭票數一路領先，中午約12時半，她的得票數超過當選門檻601票，篤定當選，台下支持者爆出歡呼。據香港大學民意研究計劃所做的選前民調，林鄭支持率僅29％，對手曾俊華高達56％，但林鄭拜小圈子選舉制度而拿下近66％票數。

不會立刻重啟政改

香港特首由1200名選舉委員會委員投票選出，大多數是親政府人士，扣除身分重疊者後，本屆實際選委共1194名。據香港選舉管理委員會公佈結果，投票人數1186人，投票率99.33％，有效票1163票，林鄭以777票當選特首，曾俊華獲365票，胡國興21票。梁國雄等8名泛民主派選委投下空白票，另有4張票被裁定無效，包括1張勾選3名候選人的選票；還有一張寫上粗話「屌」等，這些票被認定意向不清裁定無效。

林鄭當選後召開記者會表示，成為首位女特首感到榮幸，她將實踐承諾，約見各黨派議員，與立法會建立溝通機制，用人唯才不論派別。她強調，未來5年將面對的工作與困難都不少，會懷著不變的初心加上謙卑，建立更好的香港。對於是否重啟政改，她表示，香港目前面對很多問題，社會撕裂，不少人擔心房屋與教育等，應先處理較容易解決的問題，待出現有利環境與氛圍時，才會重啟政改。

落選的曾俊華表示接受選舉結果，提及民眾支持時多次哽咽，他表示這些回憶足以令他咀嚼一生。

二次佔中也不奇怪

曾俊華支持者梁小姐在開票現場觀察區痛哭說，會考慮移民，「都努力過了，但是改變不了。」一名劉同學擔心，未來香港會變成「撕裂2.0」，有第二次佔中也不奇怪。香港反對派政黨「人民力量」成員譚得志說，林鄭在競選時說若主流民意反對，她會下臺，香港應會有機構不斷舉行民調施壓。

胡國興表示，以前當法官做裁判，這次首度「下場踢前鋒」，感謝家人與團隊支援。之前以689票當選的現任特首梁振英也祝賀林鄭當選，表示將做好交接工作。

兩派人馬標語對陣

投票過程，泛民主派團體「人民民主陣線」（民陣）約100多人，從灣仔修頓球場遊行到會展中心，抗議小圈子選舉，一度遭警攔下，警方舉起黃旗警告，遊行人士高呼：「我要真普選！」幸未釀重大衝突。另一泛民團體社會民主連線（社民連）則在獅子山懸掛寫有「我要真普選」的大型標語，不久遭取下。親香港政府的團體約4、5千人昨也在會場外集結，有人高舉五星旗並用擴音器播放愛國歌曲，展示「選出好特首」、「撐香港未來」等標語。