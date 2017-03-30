西雅圖市長：願意冒著損失全部聯邦補助金的風險反擊移民庇護法令

西雅圖市長穆雷稱願意冒著損失全部聯邦補助金的風險反擊移民庇護法令。（AP）

（編譯 Grace）美國司法部長傑夫·塞申斯(Jeff Sessions)27日向全國發出最後通牒，任何城市如果對移民庇護法令採取視而不見的態度，聯邦資金補助將因而受到影響。

如果聯邦層面執意兌現承諾，西雅圖和其他金郡城市將可能損失高達上千萬聯邦補助金。不過金郡領導人大多認為司法部長的威脅衹是口頭説説。

金郡議會主席乔·麦克德莫特（Joe McDermott）表示：「這不過是憑空威脅，上周我們見識了他們怎麽使我們的國家和人民蒙羞，現在他們的承諾和威脅也都無濟於事。」

西雅圖市長穆雷（Ed·Murray）則表示塞申思的最後通牒不會改變西雅圖作為所謂的「庇護城市」（sanctuary cities）的立場。他在一份媒體發言中寫道：就像我之前説過的那樣，我情願冒著損失所有聯邦補助金的危險，也要信守承諾保護這裏的每一個公民。

西雅圖檢察官皮特·霍姆斯認為司法部長的言論很令人失望，而且缺少實質内容。 他說到：「我認為特朗普團隊是在轉移大衆視綫，這樣人們就不會天天談論他的新健保法案和俄羅斯。

霍姆斯表示他重新研讀了行政法令，確保西雅圖堅守的信條與聯邦移民法一致。他説：「我們絕不會袖手旁觀任憑欺負。我們一定會想盡各種合法手段確保我們城市的經濟利益，同時也保住我們的原則，所以敬請期待。