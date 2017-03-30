漢堡店公開反對徵收飲料稅

漢堡大亨店主在餐館外貼出了一個醒目的公告牌以抗議飲料稅。（king 5）

（編譯：劉健）自從西雅圖市長穆雷提議征收汽水及含糖飲料稅之後，西雅圖地區大部分商戶的反應相對平靜，但也有深受影響的小企業主表示強烈反對。

漢堡大亨（Burger Boss Drive-in）店主瑞恩·霍普金斯（Ryan Hpkins）說道，市長的提案將迫使他餐廳內的汽水價格大幅度提高，大份汽水的價格將會超過5美元。他打電話給市政廳，試圖爭取有一個和市長談話的機會，但並沒有得到回應。因此,他在餐館外貼出了一個醒目的公告牌以引起注意。「嘿，市長先生。5美元汽水? 你的政策爛透了！（HEY MR MAYOR $5 SODAS? UR POP TAX SUCKS!）」

霍普金斯希望最終能與市長會面，讨论其征收稅率和征收稅款所包括的其他類型產品範圍。「這是一個相當大的，不恰當且不公平的稅收政策。 該政策只針對一類汽水及含糖飲料產品，此外還有更多的含糖產品並沒有被征收稅款。」

霍普金斯表示，在前一段時間內，汽水的銷售佔餐廳約25%的利潤收入，漲價無疑會使得其必須配搭饮料的套餐銷售有所影響。此外，他還擔憂顧客有可能會去布里恩市等附近（不受飲料稅影響的）地區購買飲料等產品以避稅。