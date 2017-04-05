東學西漸 – 如何寫出亮麗的個人陳述

之前與大家見面，都是討論學校背景、排名、選擇等資訊。看了這麼多關於大學的介紹，這次終於要和大家討論一下如何考進這些大學。眾所周知，美國大學取錄過程涉及多個階段，這個專欄會逐一討論。

這個星期，我們先討論一下申請文章(application essay)和個人陳述(personal statement)的寫作技巧。很多學生都有一個問題:到底兩者是否相同?答案是:可以是相同也可以是不相同。首先，不少學校都會要求學生撰寫一篇文章向學校介紹自己，對某些學校而言，申請文章和個人陳述指的是同一篇文章。

另外，申請文章和個人陳述可以作更細緻劃分：在美國的本科申請方面分為統一申請(common application)和非統一申請(non-common application)。一般而言，統一申請會要求學生贊寫申請文章，從六個題目中，選擇一個寫作。學生需要留意想要報考的大學是否接受統一申請，例如麻省理工(MIT)和佐治城大學(Georgetown University)就不接受統一申請，學生也會被要求撰寫個人陳述，而非申請文章。

個人陳述(personal statement)的撰寫難度其實更高，因為沒有題目限制。有不少人都會寫自己從小喜歡某個科目，或者參觀過某所大學而對之印象深刻。其實這種論調在個人陳述中非常普遍，這樣的切入點很難令學生突圍而出。

既然申請文章和個人陳述都牽涉到學生個人經歷，以及向學校陳述自己對學校的興趣，學生可以考慮從以下幾個方面入手，並注意各項的寫作技巧：

1.對學校的印象。一般顧問都會提議學生，在文章中提及參觀學校時對學校的印象，或者與學校師生交流的情况。其實，學校更想知道的是學生與學校本身的文化是否相合，因此學校負責收生的老師和工作人員常常會用”fit”(合適程度)來形容學生的水平。因此學生應該多留意學校最引以為傲的文化和價值包括什麼，在文章中提及這些文化和價值與自己的人生觀有什麼相合的地方。

2.希望修讀的課程。或許你會說，美國大學第一年時通識教育，沒有規定學生需要訂明主修科目。事實上，學生如果能夠在文章裏指出幾個自己有興趣的學習方向，會令負責收生的老師看到學生有想法，對自己有一定了解。在這個情況下，取勝的秘密其實是要在文章裏說明自己已有學習方向，但願意繼續學習，接受將來自己的興趣有機會改變，以顯示自己是一個成熟的學生。

3.希望為學校及社會作出何種貢獻。有不少學生認為這個部分是最難寫的，因為比較空泛。學生可以考慮用以小見大的方式，從身邊的一些小事說起，再提及自己的理想和心願。

寫文章不能一蹴而就，學生在寫作的過程不妨多思考，多問學長姐的意見，交流心得。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。