「Bertha」沿海隧道鑽挖項目超支 議案或要求西雅圖市民支付其費用

（編譯：劉健）共和黨鄉村代表奧克·R-卡拉瑪（Rep. Ed Orcutt, R-Kalama）提出議案立法，或將迫使西雅圖市民支付其城市沿海地區的隧道工程（與「Bertha隧道鑽挖機」相關）的預算超支部分。

他對此表示，考利茨(Cowlitz)郡的鄉村選民對支付99號公路隧道工程的巨大預算並沒有同意意向。該項目已有超過1.89億美元預算超支，而且目前還有幾年的工期。「承包商應該承擔支付的超支部分，但這樣做可能會在法庭上耗費大量的時間。與此同時，我們正在出台一個解決方案，將會令西雅圖地區同樣履行承諾並支付該工程。」奧克說道。

在奧克提出的解決議案中，將通過增加0.01％的西雅圖銷售稅，並按1000美元的估值標準提高25美分的產權稅或特殊徵稅區間徵稅來支付其項目超支費用。「方案將會對所有的繳稅者承諾，應該繳納多少就徵收多少，並不會再提高稅率或另改徵稅方式增收。」

西雅圖市長穆雷對此表示，這是隧道鑽挖工程是一個州際項目，超支是州運輸部的問題。「我們將不會要求任何一個郡或市去支付州際項目。如果要求我們城市支付的話，那州內所有的城市都應該為其負責。我相信這個立法案並不能通過。」

奧克則認為，該項法案將會廣泛獲得雙方黨派的支持，並希望會在本月的立法議會結束之前提交至州長辦公室。