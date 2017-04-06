西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看音樂劇 Musical】

這裡就是愛

日期：4月7日至5月28日

時間：2pm/7:30pm

地點：Seattle Repertory Theatre

詳情：https://www.seattlerep.org

西雅圖話劇團即將把其Bagley Wright 劇院變成一個既野性又瘋狂的派對，技術人員開始把燈光旋轉，原來是要說個關於菲律賓的人權革命的故事。《這裡就是愛》描述1986年菲律賓一場非暴力革命以爭取民主，而當時的第一夫人Imelda Marcos 有著極爭議性的及戲劇性的崛起和墜落。獲 兩次東尼獎提名的導演 Alex Timbers 聯同 David Byrne和Fatboy Slim 為大家呈現這個可歌可泣的故事。

【看展覽 Exhibition】

皇帝的禁軍

日期：4月8日至 9月4日

時間：星期一至五 10am – 5pm；星期六至日及假日 10am – 6pm

地點：太平洋科學中心

門票：成人 $32.75；長者 $30.75；青年 $27.75；小童 $24.75

詳情：https://www.pacificsciencecenter.org

「皇帝的禁軍」的世界首展即將在太平洋科學中心舉行，市民有機會親身觀看多個真實兵馬俑和人工製品。經過二千二百年研究兵馬俑及墓葬的歷史，「皇帝的禁軍」是對無價的文物進行沉浸式的考察，超過100件文物、兵馬俑及真實人物說明了秦代的技術進步。揭開我們時代最史詩般的發現之一，探索埋在秦代墳墓中的奧秘，這是一次終生的展覽。這個從未見過的展覽是太平洋科學中心和費城的富蘭克林研究所之間合作，並在西雅圖舉行世界首演兩次城市觀光活動。它的IMAX紀錄片：「中國的奧秘捕」捕捉了現代偉大的考古事件之一，講述了中國古代皇帝的故事，以及我們今天所知道的中國文學基礎。「中國的奧秘」是一個奇妙的互補體驗，讓你更好地了解「兵馬俑」展覽中的文物。

【看馬戲團 Cirque】

太陽馬戲團：盧西亞「墨西哥之夢」

日期：3月30日至5月21日

時間：星期二至六 4pm/8pm ；星期日 1pm/5pm

地點：King County’s Marymoor Park

詳情：www.cirquedusoleil.com/luzia

靈感來自墨西哥盧西亞，它是一個充滿詩意和活力的國家。令人敬畏的奇蹟大地、嘆為觀止的景觀和建築、人民不屈不撓的精神一一成就了它豐富的文化，從而帶來創意的原動力。今年聖盧西亞的設計錯綜複雜，當代鑲嵌細工能喚醒你的感官和把你帶到一個在夢想和現實之間的地方。盧西亞的創意團隊不但沒有以現實的方式代表墨西哥，更決定創造一個非此尋常的國家。 他們想出一個從回憶，經歷和遭遇中解脫出來的夢想，而這靈感植根於一個墨西哥身份。它探索了中國傳統的馬戲環跳水，還有兩個巨型跑步機以提高速度，並以水作靈感來源。 將水盆放置在舞台下面並創建雨簾，這想法在雜技前獲得了巨大的好評。