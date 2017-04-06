「世界因你而美麗-2016-2017影響世界華人盛典」圓滿落幕

「世界因你而美麗 2016-2017影響世界華人盛典」在清華大學揭曉。建築奇才貝聿銘、著名影星成龍等十一位在不同領域取得令世界矚目成就的傑出華人，當晚分別獲頒「影響世界華人終身成就獎」、「影響世界華人特別致敬大獎」和「影響世界華人大獎」。

「世界因你而美麗 影響世界華人盛典」終身成就獎

貝聿銘：揮就高樓萬千景 最愛中庭一縷光

終身成就獎獲得者、被譽為「現代建築的最後大師」的建築設計界奇才貝聿銘，1917年生於廣州，今年正值其百歲壽辰。貝聿銘祖上為江蘇蘇州望族。父親貝祖詒是知名銀行家，曾任中華民國中央銀行總裁，是中國銀行創始人之一。藝術家的母親、銀行家的父親，家庭藝術文化的薰陶，以及後天的勤奮努力，成就了貝聿銘在建築設計領域的輝煌。他的建築設計和諧大氣，將商業和文化元素和諧融合到天衣無縫。在他半個多世紀的建築設計生涯裡，貝聿銘滿載聲譽、獲獎無數。

貝聿銘善於把東方美學不動聲色地揉到建築設計中，也特別善於把不同文明的元素很自然的揉在一起，沒有刻意，沒有矯情，沒有違和感，怡然相適。

「世界因你而美麗 影響世界華人盛典」特別致敬獎

成龍：堂堂中國人 拳拳赤子心

獲頒本屆盛典特別致敬獎的電影導演、著名影星成龍，大家早已通過銀幕與他相熟。敬業努力的成龍，拍電影幾乎從不找替身，無論多驚險的動作，他都堅持親力親為，拼命去圓滿完成。在成龍從影的56年間，他主演過電影100多部，參演200部，影迷超過3億，票房超過200億，自導自演電影14部，其中7部獲華語全球年度冠軍，電影生涯共獲得全球華語年冠15次，為華人之首。

成龍從無名小子演到FBI，從香港紅到好萊塢，是一位名副其實的「斷了很多根骨頭」的「拼命三郎」，更是一位世界影壇矚目的國際巨星。如今的成龍依舊身兼數職，電影已成為他熱愛的生活的一部分。他更成為中國功夫、中國文化的代言人與傳播者。的確，Jackie Chan已和Bruce Lee一樣，是中國電影留在西方觀眾心裡最鮮明的兩個印記。

「影響世界華人」大獎

張首晟：智者銳眼 尖峰穿行

回望人類歷史，我們敬仰奉獻。烈火中永生的哥白尼打破了神學詛咒，超越時光的愛因斯坦讓宇宙不再遙遠，黑暗中獨行的愛迪生給世間帶來無盡光明……這些科學先賢們披荊斬棘，以智慧鍛造人類進步的階梯；在今日世界與中國，同樣有無數科學家正在為探索宇宙萬物的真理而殫精竭慮地奉獻。

斯坦福大學物理系教授、美國國家科學院院士張首晟，因對拓撲絕緣體和量子自旋霍爾效應的開創性研究，幾乎包攬了物理學界所有重量級獎項，包括歐洲物理獎、美國物理學會巴克萊獎、國際理論物理學中心狄拉克獎、尤裡基礎物理學獎等。他還和科學巨匠愛因斯坦、居里夫人、愛迪生等一樣獲得了佛蘭克林獎章。

神舟十一號載人飛行任務飛行乘組：常懷淩雲志 信步探天宮

2016年，中國航太事業迎來了甲子年。幾代航太人艱苦奮鬥，不斷向太空進發。神舟十一號載人飛行任務，是中國第6次載人飛行任務，神舟十一號載人飛行任務飛行乘組的2名太空人，景海鵬和陳冬，在18立方米不到的空間裡，在軌工作、生活長達33天，並在8倍於子彈的速度下，毫釐不差地完成了天宮二號和神舟十一號的交會對接。這一切背後，是他們傳承並且發揚的特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能攻關、特別能奉獻的載人航太精神。這種精神，每一次都讓中國人感到興奮、自豪和感動。從「兩彈一星」到載人航太，從探月工程到火星探測……一代代航太人不懈努力著，正在將中華民族的飛天夢想變為現實。

趙忠賢：強國夢幾許 何如付此生

說起「科學」，似乎離普通人有些遙遠，但大資料卻提供了另一個答案。一點資訊提供的大資料顯示，截至去年年底，在一點資訊上訂閱「科學」頻道的使用者最多，而且同比增長了75.9%。

但與此同時，還有很多的科學家潛心鑽研，默默無聞，並不為大眾所熟悉。在趙忠賢院士與諾貝爾醫學獎獲得者屠呦呦教授共同獲得2016年度國家最高科學技術獎之前，很多人對他並不熟悉。很多人甚至從未得知，就是這位院士，一生傾注超導研究，心無旁騖、嘔心瀝血，以20年人生黃金光陰把高溫超導的「冷板凳」坐熱。在過去的半個世紀裡，他為中國的超導研究帶來了從量變到質變的飛躍。趙忠賢院士用自己畢生的科研成果，向全世界傳遞了一個信號：中國有自己的頂尖科研團隊，中國有領先世界的研發能力。

鄒市明：金腰帶 玉堂心

從某種意義上來說，鄒市明是中國拳擊的一位開拓者，正是他為中國取得了首枚奧運拳擊金牌。2008年北京奧運會拳擊48公斤比賽中，鄒市明獲得金牌，為中國取得了首枚奧運拳擊金牌。2012年他又獲得倫敦奧運會男子拳擊49公斤級冠軍。作為兩屆奧運拳擊冠軍，鄒市明沒有安於榮譽和讚賞，而是選擇進軍職業拳台，開始真正的夢想之旅。2016年11月5日，鄒市明終於圓夢職業拳壇，他擊敗泰國對手，獲得WBO（世界拳擊組織）世界拳王金腰帶。

中國乒乓球隊:國球盛世 乒乓天團

乒乓球是個小球，但中國卻可以稱為乒乓大國，一代又一代中國兵乓球隊的男神女神們，把神話寫進歷史，讓國人瘋狂，也讓世界羡慕嫉妒恨。在去年的裡約奧運會上，總教練劉國梁率領的中國乒乓球隊再次力克對手，又一次包攬了男單、女單、男團、女團四金。他們成了炙手可熱的「網紅」，被稱為「乒乓球界的掃地僧」、「沉睡的藏獒」、「帝國破壞龍」…… 有人戲稱，「無敵是多麼寂寞」。

乒乓球賽場從不缺少鮮花和掌聲，但是也絕不缺少汗水。運動員的那些傷痛、焦慮、壓力和疲勞都只能自己承受。中國乒乓球隊隊員馬龍作為代表發表獲獎感言說，「中國乒乓球六十年長盛不衰，這裡面有很多辛苦，是很多華人的支持和努力給予了我們動力。」

顏寧：學術女神 清風戰將

「世界上有這樣一種人，她們是女人，頂著這個也不適合女人那個也不適合女人的論調，一心向前。她們同時還是科學家，在這樣一個幾乎全是男人的世界，打拼出自己的一片天。」結構生物學家、清華大學醫學院教授顏寧正是這樣的一位女性。在一點資訊提供的大資料調查中，25歲到39歲的女性，尤其關注顏寧教授，訂閱她頻道的人，超過四成都是女性用戶。這或許和她女科學家的身份有關。

曹文軒：童年似水 悲憫如歌

身兼教授、研究者、博士生導師、編劇和作家等多重身份的曹文軒，寫出了《草房子》、《山羊不吃天堂草》、《青銅葵花》等一系列伴隨一代青少年成長的優秀文學作品。在曹文軒的作品中，一直表達著對少年兒童生存狀態和心靈世界的關懷，主人公在困苦中不沉溺於悲傷，在低谷中不屈服於命運，展現了生命的堅韌不屈和人性的燦爛光輝。2016年，曹文軒獲得世界兒童文學最高獎——國際安徒生獎，成為首個獲此獎項的中國作家。曹文軒的獲獎，也標誌著中國兒童文學正逐步走向世界兒童文學大獎的舞台。