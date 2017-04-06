「遲到」近半年　鮑勃·狄倫終於領取諾貝爾文學獎

鮑勃•狄倫獲得諾貝爾文學獎後，他的家鄉明尼蘇達州出現了有他頭像的新壁畫。（GETTY IMAGES）

美國知名唱作人鮑勃•狄倫（Bob Dylan）在獲頒諾貝爾文學獎近半年後，終於領取了他的獎章。一名負責頒獎的瑞典學院的成員告訴美聯社，「頒獎過程很順利」，他形容現年75歲的鮑勃•狄倫「是個很親切的人」。

瑞典學院（Swedish Academy）早前宣佈鮑勃•狄倫不會依循傳統領獎條件在頒獎禮上發表演說。他的演講將在稍後以錄影形式發表。伴隨諾貝爾獎的是800萬瑞典克朗（89.8萬美元；619萬元人民幣）的獎金。但如果他不在6月之前發表演說，獎金將被取消。

瑞典學院稍早之前在博客發文，學院秘書表示鮑勃•狄倫的頒獎禮會是「小而親密」的氛圍。依照鮑勃•狄倫的要求，不會有媒體在場。

鮑勃•狄倫是第一位以唱作人身份拿到諾貝爾文學獎的人。過往文學獎多半頒給詩人或小說家。瑞典學院頒獎給鮑勃•狄倫的原因是「他在美國歌曲的傳統之上創造了新的詩意表現。」鮑勃•狄倫沒有出席去年11月的頒獎禮。代表人代為宣讀他的講稿，他說得獎的感覺「超越言語能夠形容」，他能獲獎的機率幾乎「和站上月球一樣」。

自瑞典學院去年宣佈狄倫獲得諾貝爾文學獎以來，狄倫就似乎十分冷待這個獎項。學院通知他領獎後數個星期都沒有回應，直至接受傳媒訪問時他才表示：「嗯，我就在這裡。」這個答案氣得瑞典學院院士派爾·韋斯特拜瑞（Per Wastberg）罵他” 傲慢無理”。狄倫之後道歉，說學院的決定對他來說是一個驚喜。

但許多狄倫的支持者都認為，這種「不羈」、「反建制」的做法正正是他的性格，也是他所創作的歌曲的特色。瑞典的主要報紙《每日新聞報》（Dagens Nyheter）一名樂評人就表示，狄倫數十多年來的創作生涯中都喜歡反其道而行。