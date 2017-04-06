西雅圖對總統 Trump 的「庇護城市」行政命令提起訴訟

西雅圖市在 Edward Murray 市長和市律師 Pete Holmes 的帶領下，向總統 Donald Trump 的「庇護城市」行政命令（編號 13768，82 聯邦登記 8799）提起訴訟。該命令威脅要剝奪拒絕協助聯邦政府進行移民執法之城市的聯邦撥款，並且本週檢查總長 Jeff Sessions 重申了該項命令。在本次訴訟中，西雅圖市希望提出一項聲明，表明其行維系遵守聯邦法律，而 U.S. Constitution（美國憲法）不支援該命令拒絕西雅圖市有權享有之聯邦撥款這一行為。西雅圖是一個迎賓的城市，本市工作人員不會問詢移民身份，每位居民都可享有所有服務，因此本市認為該項命令違反了憲法，而本市並沒有違反聯邦法律。

「西雅圖不會屈服這個 White House（白宮）或這個政府，今天我們正在針對總統 Trump 這一違反憲法的命令採取法律行動」，市長 Murray 如是說。「我們有法律作為後盾：聯邦政府不能強迫我們的警察署強制執行聯邦移民法，不能使用我們聯邦的資金強迫西雅圖背叛我們的移民和難民社區。我們根本不會這樣做。我們作為一個包容所有居民的迎賓城市感到非常自豪。我們因為擁有這些移民和難民社區而成為更安全、更繁榮的城市，我們將繼續與他們站在一起。」

訴訟針對該行政命令提出兩個主要論點：

該項命令因威脅聯邦撥款而違反憲法且含糊不清，並且讓西雅圖的預算產生不確定性。它企圖強迫本地機構強制執行聯邦移民法，這違反了第 10 號修正案；並且企圖透過拒絕聯邦撥款而強制地方行動，這違反了 Spending Clause（支出條款）。 西雅圖市和我們的迎賓城市政策並不違反聯邦法律。該項行政命令要求地方與聯邦政府合作並分享資訊。西雅圖市工作人員被要求與聯邦行動合作而不是進行阻礙；然而，禁止西雅圖市工作人員問詢移民身份。西雅圖市並不禁止資訊共享，而是限制資訊收集。

該項行政命令的含糊不清使得西雅圖市無法準確地計劃其未來預算，並且面臨至少 1020 萬美元的公共安全計劃削減威脅。Trump 政府一再重複訴訟中所述及的威脅，其中包括：

「就如星期一檢查總長舉辦的不負責任的新聞發佈會一樣，政府持續不斷的武力威脅正在對美國城市造成實實在在的危害」，市律師 Pete Holmes 說:「本次訴訟表明了西雅圖試圖減少在支持此份正式法律聲明方面的掩飾。我希望總統先生能夠在我們的法庭有機會公佈法律聲明之前，抑制住在推特上發表法律意見的衝動。」

西雅圖市之前曾參與針對總統 Trump 關於來自特定穆斯林國家之行政命令的訴書，並提出了一套「Freedom of Information Act（資訊自由法案）」要求，詳細列出了行政部門有關「庇護城市」的定義。