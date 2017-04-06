西雅圖或花費數百萬修繕人行道 以方便殘疾人出行

西雅圖市交通局員工正在城市西部的一個街區修繕人行道和路緣坡道 The Seattle Times

（編譯 陸雨陽）西雅圖市政府正在努力解決一場聯邦訴訟，這也需會使市政府花費數百萬美元在現今的人行道基礎上加上路緣坡道，以方便使用輪椅和其他工具的殘疾人出行。

三名殘疾男子在2015年起訴西雅圖，指控西雅圖違反了美國殘疾人法，因為許多人行道都沒有為坐輪椅或踏板車的殘疾人安設路緣坡道，這讓他們的出行很不方便。

美國殘疾人法案正式頒布已經有近三十年了，但是聯邦審判室必須強制市政府來服從該法令。而西雅圖證實這一連串需要加強人行道規範性的城市之一。

西雅圖市政府在法庭上將一切指控都否定了，但是市長穆雷表示他將致力於修繕人行道和路緣坡道的建設。而單單建設路緣坡道這項，就將花費近一萬三千美元。

過去幾個月裡，西雅圖市和殘疾人起訴方都要求將出庭日推遲，並表示他們將爭取尋求和解。

而原告律師表示原告並不想訛政府的錢，他們只是想尋求更完善的城市道路設施。原告律師琳達·達達瑞安（Linda Dardarian）表示談判成果頗豐並且正在進行，「我們需要的是解決問題，用對雙方都好的方式。」

雖然談判結果還是未知數，但西雅圖已經開始為方便殘疾人出行修繕人行道。

去年，西雅圖市就花費六十六萬美金對城市道路修繕方案進行了初步規劃，其中包括需要維修及建造的路緣坡道。

西雅圖交通部門（SDOT）每年平均建設500至1000個路緣坡道。此外，西雅圖選民在2015年投票通過了一個9.3億美金的「移動西雅圖」（Move Seattle）徵稅議案，旨在於2024年前建造250個街區的新交通設施和坡道修復。