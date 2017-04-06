達賴喇嘛訪問藏南中印爭議地區引起關注

西藏流亡精神領袖達賴喇嘛週二（4月4日）開始對中國和印度有主權爭議的阿魯納恰爾邦藏南地區進行訪問，中國政府早先反對和批評此行，但印度方面反批中國。

上周， （3月31日）中國外交部發言人陸慷已經就此表示「堅決反對」，批評印度此舉「將對中印邊境地區的和平穩定和中印關係造成嚴重損害」。但印度內政部副部長芮吉朱（Kiren Rijiju）週二就中國方面的反應對印度媒體說，達賴喇嘛訪問該地區僅僅是從事宗教活動，要求中國不要干涉印度內政。

達賴喇嘛的秘書表示，原計劃達賴喇嘛將乘直升機去藏南地區，但因為天氣不佳，所以改走陸路。

1987年，印度宣佈建立「阿魯納恰爾邦」，該邦的領土範圍包括印度阿薩姆邦北方地區和中國認為是西藏自治區南部的藏南地區。占該邦大部面積、約9萬平方公里的土地都位於中印有領土爭議的藏南，因此中國政府不予承認。

芮吉朱（Kiren Rijiju）週二就中國方面的反應對印度媒體說，達賴喇嘛訪問該地區僅僅是從事宗教活動，希望（中國方面）不要將其政治化。芮吉朱說，印度一向尊重中國主權和「一個中國」原則，從來沒有干涉過中國內政，希望中國也同樣（不要干涉印度內政）。

在達賴喇嘛此行消息公佈後，3月底，中國外交部發言人陸慷在例行記者會上批評說，「達賴集團長期從事反華分裂活動，在中印邊界問題上有過不光彩的表現」。陸慷批評印度在「非常清楚第十四世達賴問題的嚴重性和中印邊界問題的敏感性」的情況下，「仍然邀請第十四世達賴到中印領土爭議地區活動」，稱此舉「將對中印邊境地區的和平穩定和中印關係造成嚴重損害」。