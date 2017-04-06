美國政府收緊H-1B申請條件 特別針對入門級程序員

美國公民及移民服務局近日發布一份備忘錄，加大了企業通過H-1B簽證將外籍技術工人引入美國的難度。

根據這份新指引，電腦程序員申請工作簽證的時候需要提供額外信息，以證明這份工作很複雜、需要更高深的知識和經驗。新政策立即生效，而今年的工作簽證申請與抽籤程序周一開始啟動，意味着企業的申請簽證將會受到影響。以往備受詬病的印度外包公司可能損失最大。

此次的政策變動沒有明確禁止申請某個特定類型的工作，相反，對電腦程序員做最簡單工作的申請進行更嚴格審查。

「這是在加強合格審查的正確方向上邁出的一步，」在H-1B簽證項目方面頗有研究的哈佛大學副教授Ron Hira表示。「你得拿出更多理由來说明為什麼你需要這個人。」

美國總統唐納德·特朗普呼籲企業招聘更多美國人，而不是將工作外包給勞動力成本低的國家，或是引入低薪的外籍勞工。H-1B簽證項目成為改革對象。上個月，美國公民及移民服務局暫停了H-1B簽證加急程序。部分批評人士視其為徹底廢除H-1B簽證程序的第一步。

科技與外包公司是H-1B簽證程序最大的用戶。印度的外包公司每年獲得高比例的H-1B簽證，而且支付的工資往往低於美國的科技企業。根據彭博行業研究分析師Caitlin Webber的數據，2016年電腦程序員崗位的H-1B簽證申請數量超過1.3萬，平均年薪大約7.2萬美元。

美國勞工部2015年批准的H-1B簽證申請中，電腦程序員約占12%。其中41%屬於最低工資水平的崗位，這樣的崗位在日常工作中基本無需自己決斷。上周五發布的指引特別針對這種入門級的電腦程序員。

美國公民及移民服務局發言人CeCe Gwathmey在電子郵件中表示，這不是改變計算機相關領域H-1B和H-1B1資格的政策，只是廢除了17年前制定的一系列指引，多年來已經不以這些指引作為H-1B申請批准與否的標準。

微軟、Facebook、Alphabet、IBM、埃森哲等公司沒有立即發表評論。